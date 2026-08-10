La construcción sustentable también puede convertirse en una alternativa para quienes buscan aprovechar materiales que normalmente terminan como residuos. Ese es el caso de Víctor García Hernández, un taxista que lleva alrededor de cinco años trabajando en la construcción de su propia vivienda con materiales reciclados.

Según informó el medio local Notigram el 21 de enero de 2025, Víctor utiliza principalmente llantas, escombros y ramas que encuentra en las calles de su ciudad. Hasta ese momento, había reutilizado más de 1.500 neumáticos como parte de su proyecto.

Con el paso de los años, el taxista fue incorporando estos materiales a la estructura de la vivienda y convirtió el reciclaje en uno de los principales elementos de su construcción.

La particular casa que Víctor construye con neumáticos

De acuerdo con Notigram, Víctor García Hernández lleva cinco años construyendo su vivienda mediante el aprovechamiento de materiales reciclados que encuentra en distintos puntos de la ciudad.

Entre los elementos que utiliza se encuentran llantas, escombros y ramas. El proyecto se basa en reutilizar materiales que pueden ser descartados y darles una nueva función dentro de la construcción.

El propio Víctor explicó que las llantas son utilizadas en los cimientos y muros debido a la resistencia que les atribuye. De esta manera, los neumáticos que ya no tienen uso para los vehículos pasan a formar parte de una estructura habitacional.

Ya reutilizó más de 1.500 llantas

Uno de los datos que más llama la atención del proyecto es la cantidad de neumáticos que fueron reutilizados. Según la publicación de Notigram, Víctor ya había utilizado más de 1.500 llantas para avanzar con la construcción de su vivienda.

La iniciativa también contempla el uso de escombros y ramas recogidos en las calles, materiales que el taxista incorpora al proyecto en lugar de desecharlos.

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La reutilización de estos elementos forma parte de una construcción que Víctor desarrolla de manera progresiva, mientras continúa trabajando como taxista.

El objetivo de Víctor: aprovechar materiales reciclados

Además de construir su propia vivienda, Víctor señaló que su intención es inspirar a personas con recursos limitados a considerar el uso de materiales reciclados para sus hogares.

La propuesta parte del aprovechamiento de elementos que pueden encontrarse en calles y periferias y que, en otras circunstancias, terminarían como residuos.

En el caso de las llantas, su reutilización también permite dar un nuevo destino a un material que puede acumularse cuando es descartado.

Una vivienda construida con materiales encontrados

El proyecto de Víctor García Hernández muestra una alternativa de construcción basada en el reaprovechamiento de materiales. Llantas, escombros y ramas forman parte de una vivienda que comenzó a levantar hace aproximadamente cinco años.

Para enero de 2025, cuando Notigram publicó la historia, el taxista ya había conseguido reutilizar más de 1.500 neumáticos y continuaba trabajando en la construcción de su casa.