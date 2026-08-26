Quienes viajan por carretera pueden encontrarse con una imagen llamativa: enormes bolas de colores colocadas sobre cables eléctricos que atraviesan determinados puntos del paisaje. Su presencia no es decorativa ni está relacionada directamente con el funcionamiento de la electricidad.

Estas esferas son balizas de señalización y tienen una función relacionada con la seguridad aérea. Sirven para conseguir que los cables sean mucho más visibles desde el aire y reducir el peligro que pueden representar para determinadas aeronaves.

Por eso, las bolas de colores en los cables eléctricos no aparecen en cualquier lugar. La normativa contempla especialmente el señalamiento de líneas elevadas que atraviesan zonas como ríos, valles o carreteras cuando pueden constituir un peligro para las aeronaves.

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Para qué sirven las bolas de colores que cuelgan de los cables eléctricos

La principal función de estas enormes esferas es hacer visibles los cables desde el aire. Una línea eléctrica puede resultar relativamente fácil de distinguir desde tierra, pero sus conductores son mucho más difíciles de detectar para un piloto, especialmente desde determinadas distancias y ángulos.

Las bolas de colores en los cables eléctricos funcionan entonces como balizas. Al tener un tamaño considerable y colores que contrastan con el entorno, permiten advertir con mayor facilidad que existe un tendido suspendido en la trayectoria.

La normativa española sobre señalamiento de obstáculos establece que las líneas eléctricas elevadas y otros cables suspendidos que atraviesen un río, un valle o una carretera deberían señalizarse cuando un estudio aeronáutico de seguridad determine que pueden representar un peligro.

Su objetivo, por tanto, es reducir el riesgo para las aeronaves indicando la presencia del obstáculo. No modifican la tensión de la línea, no almacenan electricidad y tampoco sirven para evitar que los cables choquen entre sí.

Por qué las balizas son tan grandes y tienen colores llamativos

El tamaño de las balizas de señalización tampoco es casual. Las normas técnicas recogidas en el BOE indican que las balizas instaladas sobre líneas eléctricas elevadas y cables deberían ser esféricas y contar con un diámetro de al menos 60 centímetros.

Además, deben poder distinguirse desde una distancia considerable. La normativa establece que las balizas destinadas a objetos visibles desde el aire deben ser identificables, con tiempo despejado, desde al menos 1000 metros.

El color también cumple una función de seguridad. Cuando se utilizan balizas blancas y rojas o blancas y anaranjadas, deben colocarse de forma alternada. El principio fundamental es que el color elegido contraste con el fondo sobre el que vaya a observarse.

Por eso es habitual encontrar bolas de colores en los cables eléctricos en tonos intensos. La intención es conseguir que un elemento muy fino, como el cable, destaque mucho más claramente frente al cielo, el terreno o la vegetación.

Por qué estas bolas aparecen solo en determinados cables eléctricos

No todas las líneas eléctricas necesitan estas balizas de señalización. Su instalación cobra especial importancia cuando la posición y las características del tendido pueden representar un riesgo para la navegación aérea.

La normativa menciona específicamente las líneas eléctricas elevadas y cables suspendidos que atraviesan ríos, valles o carreteras. En estos lugares puede existir una gran distancia entre las torres que sostienen el tendido y los cables pueden cruzar amplios espacios abiertos.

También existen requisitos específicos para las líneas de alta tensión construidas en las proximidades de aeropuertos, aeródromos, helipuertos e instalaciones de ayuda a la navegación aérea, que deben ajustarse a la normativa aeronáutica correspondiente.

Cuando se determina que una línea debe señalizarse pero no resulta viable instalar las balizas directamente sobre el cable, la normativa contempla otra solución: colocar luces de obstáculos de alta intensidad en las torres de sostén.

A qué distancia se colocan las bolas de los cables eléctricos

Los cortes de luz programados para este sábado en Colombia (foto: Pexels).

La separación entre las bolas de colores en los cables eléctricos también está regulada y depende del diámetro de cada baliza. Cuanto más pequeñas sean las esferas, menor debe ser la distancia máxima entre ellas.

Para las balizas de 60 centímetros de diámetro, la separación no debería superar los 30 metros. En las de 80 centímetros puede aumentar progresivamente hasta 35 metros y, para las de al menos 130 centímetros, alcanzar un máximo de 40 metros.

En líneas eléctricas con varios cables, las balizas deben colocarse a una altura que no quede por debajo del conductor más elevado en el punto que se está señalizando.

Así, tanto el tamaño como el color y la posición de estas llamativas esferas responden a un mismo objetivo: hacer que un obstáculo difícil de distinguir desde el aire resulte mucho más visible para las aeronaves.