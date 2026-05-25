Para aquellos que se encuentren fatigados de abonar cuotas mensuales en el gimnasio o no dispongan de tiempo para asistir, Lidl ha presentado una solución práctica y asequible que está transformando el entrenamiento en casa.

Este dispositivo es el entrenador de brazos y piernas Crivit, un aparato 2 en 1 que ha sido diseñado para fortalecer la musculatura del tren superior e inferior sin la necesidad de salir del hogar. Así, este equipo se ha establecido como el producto destacado para quienes aspiran a mantener su estado físico de forma cómoda y accesible.

Cuánto vale el aparato de Lidl que sustituye al gimnasio

El entrenador Crivit está disponible en la página de Lidl por un precio de 34,99 euros, pudiendo incrementarse en 5 euros adicionales si se opta por la entrega a domicilio.

Su versatilidad y coste accesible hacen de este producto una opción ideal para personas con rutinas sedentarias, ya que permite ejercitarse mientras se realizan otras actividades, tales como trabajar en el ordenador, ver la televisión o incluso durante llamadas laborales.

Se despide el gimnasio: el nuevo invento de Lidl para hacer ejercicio sentada dentro de casa (foto: archivo).

Características del ejercitador de brazos y piernas para uso en casa

Una de las grandes ventajas de este producto de Lidl es su intensidad regulable, que se ajusta fácilmente a cualquier nivel físico, desde principiantes hasta usuarios más avanzados. Incluye una pantalla indicadora digital que muestra en tiempo real datos clave para motivarte durante el ejercicio:

Tiempo de entrenamiento transcurrido

Velocidad actual

Distancia recorrida

Consumo de calorías quemadas.

Su diseño compacto y funcional lo hace perfecto para usar en casa, eliminando la necesidad de grandes espacios o equipamiento caro. Gracias a su versatilidad, puedes trabajar tanto las piernas como los brazos de forma simultánea o independiente, adaptando el entrenamiento a tus necesidades diarias.

Además, cuenta con un contador de tiempo y vueltas completadas, lo que facilita el seguimiento de tus progresos sesión tras sesión.

Cómo utilizar este aparato paso a paso

El dispositivo está diseñado para un uso extenso en posición sentada, lo cual lo distingue de otros aparatos más convencionales como bicicletas estáticas o steppers.

Para asegurar estabilidad durante su utilización, se incluye patas con ventosas que lo anclan de manera firme al suelo, previniendo movimientos no deseados incluso sobre superficies lisas.