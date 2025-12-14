Durante décadas, la sangre fue uno de los pocos terrenos de la biología donde parecía no haber dudas. En las escuelas, los hospitales y bancos de sangre de todo el mundo se ha repetido en los últimos años una clásica fórmula, conocida por el sistema ABO: A, B, AB u O.

Sin embargo, la genética suele romper certezas que parecían absolutas. Lo que durante más de un siglo funcionó como una regla básica hoy empieza a mostrar grietas gracias a una investigación reciente que vuelve a poner en discusión cuánto sabemos realmente sobre los tipos de sangre y hasta qué punto los métodos tradicionales alcanzan para describir la complejidad del cuerpo humano.

En ese contexto, un hallazgo confirmado en Asia vuelve a sacudir a la hematología. No se trata de una variante frecuente ni de una simple excepción estadística. Es algo tan raro que, incluso en estudios masivos, apenas aparece.

Sistema ABO y la sangre “mutante”: el hallazgo que desconcierta a la ciencia

Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Sangre de Tailandia analizó muestras de 544,000 personas con un objetivo claro: detectar fenotipos sanguíneos raros que no suelen aparecer en las pruebas estándar utilizadas en hospitales. El método se basó en análisis genéticos a gran escala.

Entre los más de 500,000 individuos que donaron sangre, se detectaron 3 casos particulares que han generado sorpresa a nivel mundial.

El resultado generó sorpresas entre propios extraños. Con más de medio millón de donantes, se detectó que solo tres personas presentaron un tipo de sangre extremadamente raro, con una prevalencia estimada del 0,00055%.

Cabe destacar que estos resultados no encajaban en los patrones clásicos del sistema ABO ni en las variantes conocidas hasta ahora, lo que confirmó que no se trataba de un error de laboratorio.

Sangre híbrida y transfusiones: por qué este tipo de sangre es un riesgo real

Este fenómeno corresponde a lo que en hematología se conoce como sangre híbrida, específicamente variantes cis-AB o B(A). A diferencia del modelo clásico, donde se hereda un alelo A y otro B, estos individuos poseen una mutación genética que permite que un solo alelo produzca ambas enzimas, o una enzima mutante con doble función.

Es importante resaltar que no se trata de un problema teórico. En una transfusión sanguínea, una clasificación errónea puede desencadenar una reacción inmunológica grave. El sistema inmunitario ataca lo que identifica como extraño, destruyendo los glóbulos rojos transfundidos y generando un cuadro potencialmente mortal en cuestión de minutos.

Aunque no es un caso aislado —existen otros tipos de sangre raros como la llamada sangre de oro o el Gwada-negativo—, este hallazgo confirma que el sistema ABO no es una verdad cerrada. Para la medicina, el desafío ahora es adaptar los protocolos y reconocer que, incluso en algo tan estudiado como la sangre, todavía quedan secretos por descubrir.