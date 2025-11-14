El reemplazo al azúcar que es mejor y más saludable.

El azúcar es un ingrediente clásico y casi obligatorio en cualquier cocina. Se usa en un sinfín de preparaciones y es la tentación de quienes aman las comidas dulces. Sin embargo, sus aportes a la salud no son los mejores y los nutricionistas sugieren moderar su consumo, e incluso, utilizar alternativas.

Existen un sin fin de endulzantes de origen natural más saludables que el azúcar común . Uno de ellos es la famosa azúcar rubia, también conocida como oro en polvo, gracias a su color y sus importantes aportes al bienestar integral.

El endulzante natural con mayores nutrientes que el azúcar

La azúcar rubia es también una clase de azúcar solo que es más pura que la azúcar común, también conocida como azúcar de mesa. Una de sus grandes ventajas es que el proceso de producción requiere menos químicos , por lo que conserva su composición de melaza que es una gran fuente de

Hierro

Calcio

Potasio

Magnesio

La azúcar rubia guarda mayor cantidad de nutrientes que la azúcar blanca debido a su menor grado de refinamiento . Si bien los minerales de la melaza, proveniente de las cañas, es en un grado muy pequeño, contribuyen en la ingesta nutricional diaria.

Azúcar morena. Fuente: Archivo.

Su sabor es más intenso y acaramelado, por lo que se necesita una menor cantidad para endulzar las comidas. Esto ayuda a reducir el consumo de azúcar común, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que su ingesta no debe pasar el 10% de las calorías diarias.

Para que se pueda hacer una primera prueba de cómo usar este azúcar en la cocina, se puede probar esta receta sencilla de galletas.

Receta de galletas de azúcar rubia y canela: fácil y deliciosa

Ingredientes:

1 taza de azúcar rubia

1/2 taza de mantequilla a temperatura ambiente

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 1/2 tazas de harina de trigo

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de sal

1 cucharadita de canela en polvo

Instrucciones: