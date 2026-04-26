La conducción segura requiere condiciones físicas y mentales que sean adecuadas. En este sentido, el Gobierno de España, a través de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha confirmado la implementación de restricciones y la retirada del carnet de conducir a individuos que padezcan ciertas enfermedades. Dicha medida persigue la reducción de riesgos viales y la prevención de accidentes que estén relacionados con problemas de salud que sean incompatibles con la conducción de vehículos. Esta decisión se fundamenta en evaluaciones médicas y en la evidencia de que determinados diagnósticos, así como los efectos de tratamientos farmacológicos, pueden modificar la atención, los reflejos o la capacidad de reacción del individuo. Algunas de estas patologías son más comunes de lo que se estima, lo que subraya la relevancia del control sanitario periódico. La DGT enfatizó que conducir en condiciones médicas adversas implica peligros que son análogos a conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas. Por lo tanto, el organismo ha establecido criterios claros para la renovación, suspensión o denegación del permiso de conducción, aplicando evaluaciones individualizadas según la gravedad de cada situación. La DGT elaboró un listado de patologías que requieren especial atención al momento de renovar la licencia. No todas implican una retirada automática, aunque sí exigen informes médicos favorables que acrediten estabilidad clínica y ausencia de riesgo al volante. Entre las afecciones que pueden retrasar la renovación figuran la demencia, los trastornos de ansiedad, los trastornos de la personalidad y la depresión. En estas circunstancias, el permiso puede renovarse por períodos más breves y bajo supervisiones regulares. La entidad competente analiza el progreso del tratamiento y el efecto real sobre las habilidades del conductor antes de conceder la prórroga de la licencia. La autoridad tiene la responsabilidad de realizar una evaluación exhaustiva de los elementos mencionados, asegurando así que la seguridad y el bienestar sean primordiales al momento de decidir sobre la renovación del permiso de conducir. A la lista se suman enfermedades endocrinas, como la diabetes tipo 1 insulinodependiente, patologías respiratorias crónicas como la apnea obstructiva del sueño, afecciones renales en diálisis, trasplantes renales recientes y diversos procesos oncológicos. Existen enfermedades que inciden de forma directa en la aptitud para manejar y que obligan a un análisis más estricto. Dentro de este grupo se encuentran: En todos los casos, la DGT exige informes médicos actualizados y controles periódicos para definir si corresponde mantener, limitar o retirar la licencia de conducir.