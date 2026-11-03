Los votantes en EE.UU. decidirán gran parte del futuro económico de su país en relación con México este 3 de noviembre en las elecciones intermedias.

Si bien México no aparece en las boletas de las elecciones intermedias de Estados Unidos, parte del futuro económico del país estará en juego este martes 3 de noviembre. El control del Congreso estadounidense definirá cuánto margen político tendrá Trump durante la segunda mitad de su mandato, justo cuando el T-MEC permanece abierto a revisiones anuales y Washington mezcla cada vez más comercio, China, migración y seguridad en su relación con México.

Si bien las encuestas señalan una inclinación de los electores estadounidenses por las candidaturas del Partido Demócrata, se perfila un escenario hasta la última hora para ver si la oposición le quita la mayoría al partido de Trump. Previo a las elecciones, los Republicanos controlan la Cámara de Representantes por 218 escaños contra 214 Demócratas, además de un independiente y dos vacantes. De acuerdo con el índice de RealClearPolitics, los Demócratas se apuntarían una ventaja de 8.8% en el conteo general, lo que les dejaría 241 escaños y 194 para los Republicanos.

En el Senado, los republicanos tienen una mayoría de 53-47 y mañana estarán en juego 35 escaños: 33 en elecciones regulares y dos especiales. Los demócratas requieren una ganancia neta de cuatro para hacerse con la mayoría; Ballotpedia identifica actualmente 13 contiendas competitivas, diez de ellas en escaños republicanos. En tanto, RealClearPolitics en su encuesta de encuestas anticipa que la oposición conseguirá la mayoría con una ganancia de 5 escaños en la Cámara Alta.

Para México, sin embargo, la pregunta realmente importante no es sólo qué partido gana, sino, parafraseando a Andrés Manuel López Obrador, habrá que ver qué Trump emerge de las urnas: uno con el Congreso alineado con la Casa Blanca o uno obligado a gobernar con mayores contrapesos.

1. El T-MEC, la mayor ficha sobre la mesa

EE.UU. decidió el 1 de julio no extender el T-MEC por otros 16 años en sus condiciones actuales. Eso no termina el tratado: éste continúa vigente, pero entra en un esquema de revisiones anuales mientras los tres socios negocian sus diferencias.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) había advertido que la revisión podía pasar de un procedimiento técnico a una negociación de high-stakes, en la que Washington buscaría concesiones no sólo comerciales, sino también relacionadas con migración, narcotráfico y defensa regional.

La exposición mexicana es enorme. Los datos bilaterales más recientes disponibles del U.S. Census Bureau, correspondientes a agosto de 2026, muestran que México ha exportado a EE.UU. bienes por u$s 419,344 millones entre enero y agosto de 2026; mientras que importó de u$s 263 millones. En suma, el comercio de mercancías en los primeros ocho meses del año alcanzó alrededor de u$s 682,800 millones, con un déficit estadounidense de u$s 155,871 millones. México representó 16.8% de todo el comercio estadounidense de bienes en ese periodo.

2. China se mete en la relación México-EU

China será el gran actor ausente de la mesa. El Baker Institute advierte que una revisión del T-MEC puede endurecer las reglas de origen para limitar el contenido chino en automóviles y otros productos. El CSIS va más allá: sostiene que el proceso está convirtiéndose en una prueba para determinar si Norteamérica puede operar como una plataforma conjunta de seguridad tecnológica y económica frente a la competencia global.

Para México, eso coloca bajo la lupa tanto los insumos chinos utilizados en sus fábricas como determinadas inversiones asiáticas orientadas al mercado estadounidense.

3. Autos: ya no basta con fabricar en México

Washington ha colocado los automóviles entre sus principales puntos de fricción. El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) calcula que el déficit estadounidense de autos y autopartes con México alcanzó US$138,200 millones en 2024 y sostiene que en años recientes aumentó la participación de contenido chino u otro contenido asiático en las exportaciones automotrices mexicanas.

La batalla ya no es únicamente dónde se ensambla un automóvil, sino de dónde viene lo que lleva dentro.

4. El nearshoring entra a una segunda etapa

Ese escrutinio cambia también la lógica del nearshoring. Control Risks, empresa global de consultoría estratégica y de inteligencia de riesgos, advierte que la evolución del T-MEC puede modificar costos de cumplimiento, diseño de cadenas productivas, exposición política y decisiones de asignación de capital.

En sentido estricto, el T-MEC no desaparecería en ningún escenario y la oportunidad para México permanece, pero con una condición cada vez más clara: producir cerca de Estados Unidos puede no ser suficiente si las empresas no pueden demostrar el origen regional de sus insumos.

5. Migración: la frontera también se negocia con aranceles

Aunque la presión fronteriza se ha reducido, migración y comercio ya dejaron de ser expedientes separados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) reportó 348,866 acciones de control migratorio en el año fiscal 2026 hasta agosto, frente a 691,906 en todo 2025 y 2.9 millones en 2024. En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha documentado cómo Trump utilizó la amenaza de aranceles para presionar a México sobre migración y fentanilo.

6. Fentanilo: el frente más delicado

El narcotráfico seguirá siendo una variable de la relación incluso cuando los datos sanitarios muestran una mejora.

El gobierno estadounidense estima provisionalmente 69,973 muertes por sobredosis en 2025, casi 14% menos que un año antes. Las asociadas con opioides sintéticos, incluido el fentanilo, bajaron de 48,913 a 38,084. La experta Vanda Felbab-Brown, de Brookings Institution, advierte que no puede atribuirse esa caída a una única intervención y ha analizado precisamente cómo la crisis del fentanilo terminó conectándose con la política exterior y arancelaria estadounidense.

7. La última carta: los aranceles

Esta es probablemente la variable que mejor define el riesgo para México.

Chatham House observa que la segunda administración Trump ha vinculado política industrial, manufactura, competencia con China y el uso de aranceles para conseguir objetivos en otros ámbitos, como seguridad.

Pero hay también una señal favorable para México: en febrero de 2026, cuando Washington estableció un arancel temporal general de 10%, los bienes mexicanos y canadienses que cumplían con el T-MEC quedaron excluidos. El tratado, pese a todas las amenazas, sigue funcionando como escudo.

Un Trump con límites o con mayor margen

Una victoria republicana en ambas cámaras significaría mayor alineación entre el Congreso y la Casa Blanca. Un triunfo demócrata en alguna de ellas introduciría más contrapesos políticos al Ejecutivo. Pero sería un error traducir eso en una ecuación sencilla de “republicanos duros, demócratas amigables” con México.

Los estudios disponibles apuntan a algo más profundo: Washington quiere una Norteamérica menos dependiente de China, cadenas productivas más controladas y mayor cumplimiento de las reglas comerciales, independientemente de la pelea partidista.

Lo que se decide este martes es, sobre todo, cuánto margen tendrá Trump para imponer su método.

Para México, el verdadero riesgo de los próximos dos años es que T-MEC, aranceles, China, migración y fentanilo dejen definitivamente de ser cinco negociaciones distintas y se conviertan, desde Washington, en una sola.