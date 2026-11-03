Tiendas 3B está probando que su modelo de descuento duro (hard discount) en México ya cruzó una frontera financiera decisiva. La matriz BBB Foods reportó en sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026 un retorno a la rentabilidad neta con una utilidad de MXN $23.2 millones de pesos, revirtiendo de esta forma la pérdida neta de 1,424 millones registrada en el mismo periodo del año anterior.

La expansión de la compañía operada por Anthony Hatoum volvió a superar los ritmos promedio del sector minorista nacional. Las ventas totales alcanzaron 28,445 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual del 40.3%, impulsadas tanto por la apertura masiva de unidades como por un sólido crecimiento en las Ventas a Mismas Tiendas (Same Store Sales) del 20.5%, superior al 17.9% reportado el mismo periodo de 2025.

El motor de este desempeño descansa en la disciplina operativa y en una red que ya alcanza las 3,765 tiendas tras sumar 141 aperturas netas en el trimestre (603 en los últimos doce meses), además de la puesta en marcha de cuatro nuevos centros de distribución para llegar a 25 regiones. A pesar de las presiones inflacionarias en salarios y gastos operativos, 3B logró una ganancia de apalancamiento que redujo los gastos de venta como porcentaje de los ingresos al 9.8%, mientras que el EBITDA ajustado sin pagos basados en acciones creció un 60.5%, situándose en MXN $1,877 millones.

Sin embargo, el reporte también expone los retos inherentes a un crecimiento acelerado. Los costos financieros aumentaron un 45.7% interanual para ubicarse en MXN $528 millones, presionados principalmente por los intereses sobre pasivos por arrendamiento bajo IFRS 16 derivados de su expansión inmobiliaria. Asimismo, el gasto por impuesto sobre la renta escaló a MXN $290 millones.

Con un flujo operativo acumulado a nueve meses de MXN $7,051 millones, apoyado en un ciclo de capital de trabajo negativo, Tiendas 3B llega al cierre de año consolidado como el referente indiscutible del consumo masivo consciente del precio en México.