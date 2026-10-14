Los diseñadores revelan cómo aprovechar las cortinas, las lámparas y los accesorios para conseguir espacios más elegantes sin hacer reformas.

Conseguir que una habitación de la casa parezca más cara y lujosa no siempre requiere comprar muebles costosos ni realizar grandes reformas. Según especialistas de la decoración, existen 6 trucos que permiten transformar cualquier ambiente con cambios sencillos y accesibles.

Las recomendaciones, recogidas en el sitio The Spruce, se basan en consejos de diseñadores de interiores y otros especialistas vinculados al hogar. Desde elegir cortinas hasta mejorar la iluminación, estos recursos ayudan a crear espacios más elegantes, ordenados y sofisticados sin necesidad de gastar una fortuna.

Las cortinas pueden hacer que una habitación parezca más elegante

En primer lugar, Julie Mitchiner, de JAM Interior Design, recomienda incorporar cortinas para conseguir una terminación visual más cuidada. Según explicó, estos elementos hacen que una habitación parezca más completa y sofisticada.

Las cortinas también permiten regular la entrada de luz y pueden generar la impresión de techos más altos. No es necesario encargarlas a medida: los paneles de terciopelo son una alternativa para aportar calidez y elegancia.

Las texturas ayudan al aspecto de una habitación

La diseñadora Kathy Kuo aconseja combinar “una variedad de texturas lujosas a una habitación para conseguir un aspecto muy sofisticado y caro”. Entre las opciones menciona almohadones de terciopelo, mantas suaves y alfombras con materiales agradables al tacto.

La recomendación también contempla las telas sintéticas. De esta manera, es posible sumar profundidad y sofisticación al ambiente sin recurrir exclusivamente a materiales costosos.

¿Por qué conviene eliminar el desorden de la casa?

La tercera recomendación la da Cassie Fruggiero, agente inmobiliaria de Cutter Luxe Living, quien sostiene “menos es más” y que mantener menos objetos a la vista puede mejorar la apariencia de cualquier espacio. Según explicó, “el desorden hace que un espacio parezca más pequeño, además de resultar poco acogedor”.

La especialista aconseja revisar las mesas, las encimeras de la cocina y las entradas. Retirar los elementos innecesarios y conservar aquellos que tienen un significado o una función permite conseguir un ambiente más organizado.

Una buena combinación de texturas, cortinas largas y alfombras puede cambiar por completo la apariencia de la casa sin elevar el presupuesto. Magnific

¿Qué objetos decorativos aportan un aspecto más sofisticado?

Odette Williams, especialista en organización de eventos y autora de libros de cocina, recomienda incorporar un jarrón grande con una composición llamativa. Incluso en ambientes pequeños, una pieza de estas características puede convertirse en el centro de atención.

Para reducir los gastos, propone utilizar vegetación artificial, flores secas o ramas. Así, es posible mantener una decoración atractiva sin comprar flores frescas de manera habitual.

La iluminación de una habitación hace la diferencia dentro de una casa

Leslie Dapper, diseñadora principal de Rumor Designs, señala que un aplique decorativo “puede tener un gran impacto en una pared vacía y crear una sensación de lujo en cualquier habitación, o una lámpara escultural puede funcionar también como una obra de arte”.

Sam Lund, de Lund Haus Studio, coincide en que la iluminación “suele ser el elemento central de una habitación y puede aportar elegancia, originalidad y estilo” con presupuestos diferentes.

¿Qué alfombras ayudan a completar la decoración del hogar?

El último y sexto truco consiste en incorporar una alfombra o combinar varias. Según Lund, estos elementos hacen que cualquier habitación parezca más organizada y transmiten una sensación de diseño intencional.

“Las alfombras pueden hacer que cualquier habitación luzca armoniosa, lo que crea un espacio más cuidado y con mayor intención”, destacó.

No es necesario elegir modelos costosos: una pieza económica también puede contribuir a que el ambiente se vea más cuidado.