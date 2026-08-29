En México es habitual que el baño de una vivienda reúna en un mismo espacio el inodoro, el lavabo y la regadera. Esta distribución resulta práctica y permite concentrar las instalaciones de agua y drenaje en una sola habitación, pero no es la única forma de organizar este espacio.

Al recorrer otros países se encuentran diseños muy diferentes. Las costumbres de higiene, las tradiciones, el clima, las normas de construcción y hasta la disponibilidad de espacio han determinado durante décadas cómo se construyen los baños. Japón, Italia, Turquía, India y Estados Unidos son algunos ejemplos de estas diferencias.

En México es común que el baño tenga inodoro, lavabo y regadera en un mismo espacio, pero en Francia es inaceptable: priorizan la higiene y la privacidad. Imagen creada con IA - ChatGPT

¿Por qué los baños son diferentes según el país?

La manera de utilizar el baño influye directamente en su distribución. En algunos lugares se considera importante separar el inodoro de la zona donde se realiza el baño, mientras que en otros se da prioridad a tener todo en un espacio compacto.

Japón es uno de los ejemplos más conocidos. En muchas viviendas, el inodoro está en una habitación independiente de la bañera y la ducha. La zona de baño suele ser impermeable y está preparada para que el usuario se lave completamente antes de entrar a la bañera. Además, es común encontrar inodoros con funciones como bidé, asiento calefactable y secado con aire.

En Italia, el bidé forma parte de la distribución tradicional del baño y ocupa un espacio propio junto al inodoro. Esta costumbre de higiene ha influido incluso en el tamaño y la organización de los cuartos de baño.

En Turquía, la limpieza con agua también tiene un papel importante. Los inodoros pueden incorporar una pequeña boquilla o un grifo conocido como taharet musluğu, mientras que las duchas de mano permiten realizar la higiene personal con agua.

En España es normal que los baños tengan inodoro, lavabo y ducha en un mismo cuarto, pero en Japón es inaceptable: priorizan la pureza y la máxima privacidad Shutterstock

Francia y Países Bajos también separan el inodoro

En Francia, es frecuente encontrar el WC en una habitación independiente del baño principal. Esto permite que una persona utilice el inodoro mientras otra ocupa el espacio de la ducha o la bañera. No obstante, las viviendas y distribuciones pueden variar, por lo que no se trata de una regla universal.

Algo similar puede encontrarse en Países Bajos, donde algunos hogares cuentan con un baño principal separado del espacio destinado al inodoro. Esta organización permite aprovechar mejor los momentos en que varias personas necesitan utilizar las instalaciones y aporta mayor privacidad.

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Otros países han seguido caminos diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, lo habitual es reunir inodoro, lavabo y bañera o ducha en una misma habitación, aunque las viviendas suelen disponer de varios baños. En India, los baños tradicionales pueden utilizar inodoros de cuclillas y recurren ampliamente al agua para la limpieza, mientras que los cuartos húmedos permiten incluso lavar el suelo directamente.

Por eso, la distribución que parece normal en México no responde únicamente a una cuestión de diseño. Cada país adapta el baño a sus costumbres de higiene, privacidad, clima, infraestructura y espacio disponible. Lo que para una persona es una habitación completa, para otra puede dividirse en varias zonas o incluso en cuartos independientes.