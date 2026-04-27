Que “te suenen las tripas” en el momento menos oportuno puede ser incómodo y hasta vergonzoso. En una reunión, en plena clase o durante una cita, ese ruido suele llamar la atención y muchas personas creen de inmediato que se trata de hambre. Sin embargo, no siempre es así. Los sonidos abdominales pueden aparecer incluso después de comer, cuando estás nervioso o simplemente mientras el cuerpo hace la digestión. En la mayoría de los casos, no indican ningún problema de salud y forman parte del funcionamiento normal del organismo. Detrás de ese ruido hay movimientos internos del sistema digestivo que ocurren todos los días. Entender qué pasa realmente en tu cuerpo cuando te suenan las tripas puede ayudarte a dejar de preocuparte y saber cuándo sí conviene consultar a un médico. Estos sonidos tienen un nombre médico: borborigmos. Se producen cuando el estómago y los intestinos se contraen para mover alimentos, líquidos y gases a través del aparato digestivo. Durante todo el día, el sistema digestivo realiza movimientos musculares para mezclar y empujar el contenido intestinal. Cuando en ese proceso se desplazan aire o líquidos, se generan vibraciones que se convierten en sonidos audibles. Cuando pasan varias horas sin comer, el aparato digestivo no se detiene. El cerebro envía señales para activar contracciones musculares en el estómago y el intestino delgado. Para evitarlo antes de una reunión importante, un examen o una cita, puede ayudar comer algo ligero. Un snack pequeño suele ser suficiente para reducir estas contracciones. También es normal que el vientre suene después de comer. Durante la digestión, el intestino mezcla los alimentos con jugos digestivos y desplaza gases, lo que puede generar sonidos intermitentes. Algunos alimentos producen más fermentación en el intestino y aumentan la cantidad de gas. Esto hace que los borborigmos sean más notorios o frecuentes. Entre los alimentos que más suelen causar este efecto están: No hace falta eliminarlos, pero sí moderarlos si sabes que tendrás un momento importante. El sistema digestivo está directamente conectado con el sistema nervioso. Por eso, el estrés y la ansiedad pueden acelerar o alterar el movimiento intestinal. Es común que las tripas suenen más antes de una presentación, una cita o un examen. Respirar profundo y tratar de relajarte puede ayudar a disminuir esa actividad intestinal. Aunque los borborigmos suelen ser normales, conviene consultar a un médico si aparecen junto con otros síntomas como dolor abdominal intenso, diarrea persistente, fiebre, pérdida de peso sin explicación o cambios prolongados en el tránsito intestinal. En la mayoría de los casos, si te suenan las tripas, no es hambre ni una enfermedad: es simplemente tu cuerpo funcionando.