Una investigación encontró una reducción de los síntomas depresivos tras ocho semanas de clases de salsa en adultos jóvenes.

Bailar salsa durante ocho semanas se asoció con una reducción significativamente mayor de los síntomas depresivos en adultos jóvenes, en comparación con quienes permanecieron en una lista de espera. Así lo determinó un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, que evaluó esta actividad como una posible herramienta complementaria para el bienestar emocional.

La investigación incluyó a 121 personas de entre 18 y 24 años con síntomas depresivos de leves a moderadamente graves. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a un programa de baile o a un grupo de control.

¿Cuánto redujo la salsa los síntomas depresivos?

El programa consistió en una clase de salsa por semana durante ocho semanas. Las sesiones se desarrollaron en un entorno comunitario, sin un enfoque de terapia clínica, e incluyeron el aprendizaje de pasos, el baile en grupo y la rotación de parejas.

Para evaluar los cambios, los investigadores utilizaron el Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), una escala que mide la intensidad de los síntomas depresivos.

Oxford reconoció efectos positivos de bailar salsa como respuesta a la depresión en los jóvenes. PeopleImages

Al finalizar el seguimiento, el análisis incluyó a 93 participantes, de los cuales:

49 del grupo de salsa

44 del grupo de control.

La diferencia entre ambos grupos fue de 2.45 puntos en la escala PHQ-9 a favor de quienes participaron en las clases.

¿Cuáles fueron los beneficios de bailar salsa, según el estudio?

El estudio también registró una mayor reducción de la ansiedad social y una mejora más pronunciada de la felicidad cotidiana entre quienes bailaron salsa. En cambio, no encontró una ventaja específica de la intervención en todos los indicadores evaluados.

Los resultados no significan que la salsa cure la depresión , pero aportan evidencia sobre los posibles beneficios de combinar actividad física, música e interacción social.

¿Bailar salsa puede reemplazar un tratamiento para la depresión?

Los investigadores no plantean el baile como sustituto de la atención profesional en salud mental, sino como una posible intervención complementaria que merece estudiarse.

Entre las limitaciones, el trabajo se realizó en una sola ciudad británica y se centró en adultos jóvenes que aceptaron participar voluntariamente. Además, los participantes no necesitaban un diagnóstico formal de depresión: fueron seleccionados según sus puntuaciones en la escala PHQ-9.

Por eso, los resultados no pueden extrapolarse automáticamente a todas las personas con depresión ni a otros grupos de edad. La investigación aporta evidencia sobre una posible estrategia de bienestar, pero no demuestra que bailar salsa funcione de la misma manera para todas las personas.