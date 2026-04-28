El Gobierno de México y la Secretaría de Educación pusieron en marcha una estrategia nacional que redefine la atención a la salud mental en escuelas, integrando por primera vez el bienestar emocional como eje prioritario en la formación básica. La medida impactará directamente a millones de estudiantes en todo México. A la par, el programa “Vive saludable, vive feliz” consolida un modelo de atención integral con alcance masivo, mediante brigadas médicas que han recorrido el país. Los resultados revelan tanto avances significativos como desafíos persistentes en la salud infantil. Más de 9 millones 882 mil niñas y niños de primaria han sido valorados en aspectos clave de su salud, gracias al trabajo de 738 brigadas integradas por 8 mil 118 especialistas que visitaron 79 mil 773 escuelas. “Se cumple el mandato de vincular el derecho a la salud con el derecho a la educación”, afirmó la Secretaría de Educación Pública. Los datos reflejan una realidad compleja: cuatro de cada diez menores presentan sobrepeso u obesidad, uno de cada diez tiene bajo peso, cuatro de cada diez enfrentan problemas visuales y seis de cada diez padecen caries. El fortalecimiento educativo acompaña esta transformación: “Queremos que nadie se quede sin estudiar”, señaló la subsecretaria Tania Rodríguez Mora, quien también anunció un periodo extraordinario de registro en agosto. Estas acciones consolidan un modelo que integra salud, educación y equidad como pilares del desarrollo infantil.