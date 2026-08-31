La decisión fue adoptada por el Pleno con un resultado de seis votos a favor y dos en contra, fundamentando que dicho requisito menoscaba derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la protección de la familia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) efectuó una modificación a un criterio que se había sostenido durante casi dos décadas. La resolución establece que exigir cinco años de convivencia o la existencia de hijos para obtener pensión por concubinato en el ISSSTE es inconstitucional en todo México.

Suprema Corte falló a favor de todas las parejas y ya no resultará necesario contraer matrimonio por Registro Civil para acceder a una pensión

La pensión por viudez ya no requiere matrimonio ni hijos

El proyecto llevado a cabo por el ministro Irving Espinosa Betanzo nació a raíz del caso de un viudo cuya pareja pensionista del ISSSTE falleció en 2022.

A pesar de que un juez familiar reconoció la existencia del concubinato desde 2019, el instituto se opuso a la concesión de la pensión argumentando la ausencia del período de cinco años.

El afectado consiguió un amparo en noviembre de 2024 y el Pleno asumió la revisión del caso en 2025, llevando a la modificación del criterio que descalificaba la jurisprudencia vigente entre 2008 y 2015.

Sin plazo mínimo obligatorio

El ministro ponente enfatizó que tal definición es competencia del Poder Legislativo, por lo cual, en la actualidad, cada caso será evaluado conforme a las evidencias que respalden la relación, mientras el Congreso establece un nuevo marco normativo.

La Corte eliminó el requisito de cinco años de convivencia, sin embargo, no fijó un nuevo plazo mínimo para acreditar el concubinato.

Requisitos y pasos para obtener la pensión por viudez sin matrimonio ni hijos en común

El principal desafío radica en que el Congreso defina de qué manera se acreditará el concubinato para efectos de pensión. Asimismo, permanece abierto el debate acerca de equilibrar el reconocimiento de nuevos modelos familiares con la viabilidad del sistema de seguridad social.

El fallo elimina la exigencia automática, no obstante, esto no implica que la pensión sea otorgada sin verificación alguna. Los solicitantes deberán demostrar la relación por otros medios mientras el Legislativo establece nuevos lineamientos.