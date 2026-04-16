A partir del 1 de julio de 2026, usuarios de telefonía móvil en México podrían perder su número si no cumplen con ciertos requisitos. La medida, impulsada por Telcel, AT&T y Movistar, apunta a eliminar líneas que no registran actividad durante un periodo prolongado. La decisión responde a políticas de optimización de red y cumplimiento normativo. Las empresas buscan depurar números inactivos para mejorar la eficiencia del servicio y liberar recursos dentro de sus sistemas. Las compañías confirmaron que darán de baja aquellas líneas que no hayan tenido actividad en un periodo determinado. Esto incluye usuarios que no realizan llamadas, envían mensajes o no recargan saldo en planes de prepago. El principal grupo en riesgo son los clientes de prepago que dejan de usar su línea por meses. En estos casos, las empresas consideran que el número está inactivo y proceden a su cancelación definitiva. También pueden verse afectados usuarios que mantienen su chip sin uso o que cambiaron de dispositivo y dejaron de utilizar su número anterior. La baja implica la pérdida total del número, que podría ser reasignado a otro cliente. La depuración responde a la necesidad de optimizar el uso de recursos en las redes móviles. Las líneas inactivas ocupan espacio y limitan la disponibilidad de números para nuevos usuarios. Además, esta medida está alineada con regulaciones del sector telecomunicaciones en México. Las compañías deben mantener bases de datos actualizadas y evitar la acumulación de líneas sin uso. Otro objetivo es mejorar la calidad del servicio. Al reducir la cantidad de líneas inactivas, las empresas pueden gestionar mejor su infraestructura y ofrecer una experiencia más eficiente a los usuarios activos.