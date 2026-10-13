En esta noticia Seguirá la venta en 2027

Citi enfrentará un panorama adverso con la venta de Banamex, que inició este año.

En su llamada con inversionistas correspondiente al tercer trimestre de 2026, Gonzalo Luchetti, director de Finanzas de Citi, mencionó que la empresa logró cerrar la venta de una participación accionaria de Banamex, equivalente a 1.4% durante el periodo, por lo que ya se colocó 49% del total.

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Sin embargo, el directivo de Citi prevé una pérdida equivalente a u$s 9,000 millones en la venta de ese tramo accionario, asociado con la pérdida del tipo de cambio, que se reflejará a principios del año entrante.

“En primer lugar, tras nuestra salida definitiva de Banamex, esperamos que el impacto neto acumulado en el capital refleje la liberación de capital CET1 asociado a los activos ponderados por riesgo (RWA) de Banamex, la eliminación de determinadas deducciones de capital CET1 y las ganancias o pérdidas acumuladas a lo largo del periodo de desinversión”, comentó.

“En segundo lugar, tal como hemos comunicado anteriormente, como parte del proceso de desconsolidación, prevemos reconocer una pérdida aproximada de u$s 9,000 millones de dólares relacionada con los ajustes de conversión de moneda extranjera (CTA) en la cuenta de resultados a principios de 2027”, añadió el directivo en conferencia con inversionistas.

Seguirá la venta en 2027

La empresa tiene pendiente la venta del 51% restante de Banamex, misma que se realizará a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), con fecha todavía por definir.

“Actualmente, estamos trabajando en los preparativos para la desconsolidación de Banamex respecto a Citi, prevista para el próximo año. La oferta pública inicial (OPI) se llevaría a cabo posteriormente, una vez que las condiciones del mercado lo permitan y se cumplan los requisitos regulatorios habituales”, comentó el CFO de Citi.

El proceso de venta de Banamex de este año fue liderado por la compra de 25% de las acciones por parte del empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, quien ha afirmado que buscará regresar a Banamex a los primeros lugares nacionales.