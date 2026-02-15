Febrero transcurre con grandes noticias para las mujeres de la República Mexicana, ya que el Gobierno nacional asignará un apoyo financiero a todas las ciudadanas que se inscriban durante el período establecido. La administración de Claudia Sheinbaum abrirá a partir del lunes 16 de febrero la convocatoria para que se anoten todas las habitantes que tengan la necesidad de aplicar a una asistencia económica. Se elegirá a quienes reúnan los requisitos pautados y se registren en las fechas designadas por el Gobierno mexicano. El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó las fechas de registro para formar parte de una de las asistencias económicas más populares de México: la Pensión Mujeres Bienestar. Este apoyo financiero que permite a las ciudadanas acceder a un monto de dinero bimestral y así poder afrontar sus distintos gastos, se encuentra en plena etapa de inscripción, por lo que todas aquellas ciudadanas interesadas en cobrarlo deberán atender a una serie de condiciones y requisitos esenciales. Entre ellos, se destaca: A lo largo del año se abren varios periodos de registro a esta pensión, por lo que se aconseja estar pendiente a los comunicados y las redes sociales oficiales del Gobierno de México. Cabe recordar que la Pensión Mujeres Bienestar tiene como meta apoyar a todas las ciudadanas de los 60 a los 64 años de edad. Al cumplir 65 años, las mujeres se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este programa entregará a lo largo del 2026 un apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales a todas sus beneficiarias. Para anotarse, las habitantes deberán tener en cuenta las siguientes fechas, que el día de registro asignado dependerá de la letra inicial de su primer apellido: