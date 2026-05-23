Atención trabajadores y futuros pensionados del IMSS. La Modalidad 40 del IMSS se perfila como una alternativa decisiva para evitar que miles de trabajadores queden fuera del sistema de seguridad social. El esquema permite continuar cotizando tras una baja laboral y conservar derechos pensionarios acumulados previamente.

La advertencia surge porque numerosos trabajadores desconocen que el trámite debe realizarse “dentro de un plazo no mayor a 12 meses a partir de la fecha de baja”, según información difundida oficialmente por PENSIONISSSTE en redes sociales.

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El esquema exige “contar con un mínimo de 52 semanas acreditadas bajo el régimen obligatorio en los últimos 5 años anteriores a la baja”. De no cumplir estos requisitos, los trabajadores podrían enfrentar dificultades para acceder posteriormente a una pensión.

¿Qué es la Modalidad 40 y por qué preocupa?

La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, permite a extrabajadores seguir cotizando al IMSS. También brinda la posibilidad de elegir un Salario Base de Cotización para mejorar el monto final de la pensión.

Permite mantener vigentes los derechos pensionarios.

Ayuda a incrementar semanas de cotización acumuladas.

Posibilita mejorar el salario registrado ante el IMSS.

Incluye seguros de Invalidez, Vida y retiro.

El esquema beneficia principalmente a trabajadores bajo los regímenes de 1973 y 1997. Sin embargo, las condiciones cambian considerablemente entre ambos sistemas, especialmente respecto al cálculo pensionario y los requisitos de acceso establecidos actualmente.

Modalidad 40 del IMSS para jubilaciones sin salud. IMSS

PENSIONISSSTE recordó que la Modalidad 40 “no genera el derecho a los servicios médicos” bajo la Ley de 1997. Ante ello, recomendó contratar de manera independiente el Seguro de Salud para la Familia ofrecido por el IMSS.

Los requisitos que podrían dejar fuera a miles

Uno de los principales obstáculos es que el trámite únicamente puede solicitarse después de haber sido dado de baja del régimen obligatorio. Además, la inscripción debe concretarse antes de que transcurran 12 meses desde la separación laboral.

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Tener CURP , NSS y correo electrónico.

Contar con al menos 52 semanas cotizadas recientes.

Elegir un salario no menor al último registrado.

Cubrir cuotas mensuales, bimestrales o anuales adelantadas.

Otro riesgo importante es perder nuevamente la continuidad por incumplimiento de pagos. La autoridad recordó que la modalidad termina cuando se omiten cuotas durante dos meses consecutivos bajo la Ley de 1997.

El aumento de cuotas y el futuro de las pensiones

Las cuotas de la Modalidad 40 seguirán incrementando gradualmente debido a la reforma de 2020 a la Ley del Seguro Social. El ajuste continuará aplicándose cada año hasta alcanzar el tope máximo previsto oficialmente para 2030.