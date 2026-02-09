Los pensionados que cotizan bajo la Ley 73 del IMSS y realizan aportes voluntarios a través de la Modalidad 40, deben saber que pagarán más caro desde febrero. Esto se debe al incremento en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que impacta directamente en el monto de las contribuciones. Este grupo de adultos mayores en particular pagará más caras los aportes voluntarios a partir de febrero, dado el ajuste que tendrá el valor de la UMA en México. Además, la Modalidad 40 -también llamada Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio- presenta dos actualizaciones clave para 2026 que debes considerar antes de planear tus aportaciones. A continuación, los detalles de los cambios más significativos. Es fundamental entender que el costo mensual dependerá del salario diario con el que decidas cotizar. El cálculo se realiza así: La reforma de la Ley del Seguro Social aprobada en 2020 determinó un incremento gradual en la cuota de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, el cual comenzó en 2023 y concluirá en 2030, cuando la tasa alcance el 18.8%. Quienes decidan con el tope máximo de 25 UMAs, estos serían los pagos aproximados a partir de febrero de 2026: En cambio, para quienes cotizan con 10 UMAs los montos serían: A quienes les falten menos de cinco años para pensionarse bajo la Ley 73, cotizar con el tope máximo puede resultar rentable, ya que el IMSS calcula la pensión con base en el promedio de las últimas 250 semanas (aproximadamente cinco años). No obstante, el desembolso mensual es considerable, por lo que conviene revisar cuidadosamente la situación financiera antes de decidir. La Modalidad 40 está dirigida a trabajadores que cumplan con las siguientes disposiciones: Dado que el IMSS promedia las últimas 250 semanas, este periodo es clave para elevar el salario promedio. Cotizar con montos altos antes de los 55 años suele no ser tan eficiente, salvo que sea necesario para conservar la vigencia de derechos.