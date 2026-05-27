El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este miércoles, 27 de mayo de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 10.04 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 116 km al suroeste de Pijijiapan, con una profundidad de 15 kilómetros, latitud de 14.805° y una longitud de -93.803°.

Sismo de magnitud 4.1 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y no use elevadores; tras el evento, corte el gas y la electricidad si es seguro, mantenga una mochila de emergencia y atienda indicaciones oficiales.