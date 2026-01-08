El IMSS podría agregar a los trabajadores de aplicaciones al Seguro Social

Dado el inicio de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debate la incorporación de los trabajadores de aplicaciones como Uber, DiDi y Rappi al Seguro Social. En diciembre del año pasado concluyó la prueba piloto impulsada por el organismo y la Secretaría del Trabajo (STPS), lo que abre una nueva etapa en el debate sobre los derechos laborales.

Este ejercicio, que estuvo vigente durante los últimos meses de 2025, tuvo como propósito reunir información y definir el mejor esquema para integrar a estos trabajadores al régimen obligatorio. Con el piloto ya finalizado, las autoridades avanzan hacia el siguiente paso: la elaboración de una propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social.

El IMSS y la Secretaría del Trabajo incluirían a los trabajadores de aplicación al Seguro Social

Conoce los detalles de este escenario y prepárate para la posible incorporación al Seguro Social. Podría haber miles de mexicanos beneficiados con esta decisión.

¿Qué pasará con los trabajadores de aplicaciones en México?

De acuerdo con un comunicado conjunto del IMSS y la STPS, ahora se realizará un análisis completo de los resultados obtenidos. Ese estudio servirá como base para construir una iniciativa legal que será enviada al Congreso para su discusión y posible aprobación.

El proceso busca dar continuidad a la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales, publicada el 24 de diciembre de 2024. La meta es asegurar que quienes trabajan en estas aplicaciones cuenten con protección social, incluyendo:

Servicios médicos

Cobertura por incapacidad

Opciones de ahorro para el retiro

Detalles de la prueba piloto del IMSS y Secretaría de Trabajo

Una de las principales inquietudes era qué sucedería en el periodo entre el cierre del piloto y la entrada en vigor de una nueva ley. La respuesta oficial es que las reglas generales de la prueba piloto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2025, seguirán aplicándose.

En la práctica, esto implica que los esquemas de aseguramiento vigentes no se suspenden. Según las autoridades, eliminarlos iría en contra la reforma laboral, por lo que se mantendrán como una solución provisional mientras se construye la regulación definitiva.

¿Qué implica el Seguro Social para trabajadores de aplicación?

La incorporación formal de los trabajadores de plataformas es un desafío global. Estas empresas suelen operar bajo esquemas de “socios” o “contratistas independientes”, lo que genera debates sobre la existencia de una relación laboral tradicional.

En particular, la reforma en México deberá resolver puntos clave: quién asume el pago de las cuotas al Seguro Social, cómo se calcula el salario base cuando los ingresos son variables y de qué manera puede adaptarse el sistema de seguridad social a la flexibilidad que caracteriza a este tipo de empleo.