La Ciudad de México podría avanzar hacia una de las reformas más importantes en materia de movilidad de los últimos años. El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, de MORENA, presentó una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y alinearla con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

La propuesta reformistas busca colocar la vida y la seguridad de las personas como eje central de las políticas públicas. De aprobarse, los cambios tendrían impacto en peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios del transporte público y conductores, bajo un enfoque de movilidad más segura, incluyente y sustentable.

Iniciativa en el congreso Shutterstock

Los cambios que plantea la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad

Durante su intervención en el Congreso de la Ciudad de México, Macedo Escartín afirmó que la propuesta pretende consolidar una visión moderna del desplazamiento urbano. “No estamos frente a una reforma más. Estamos frente a la oportunidad de armonizar nuestra legislación con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, señaló.

Entre los principales ejes que incorpora la iniciativa destacan:

Movilidad activa y segura

Movilidad del cuidado

Accesibilidad universal

Perspectiva de género

Fortalecimiento de la seguridad vial

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Protección a usuarios vulnerables de la vía pública.

El legislador explicó que la reforma responde a una realidad preocupante en la capital. “Aún existen cientos de personas que pierden la vida cada año en hechos de tránsito y miles más resultan lesionadas” , indicó al defender la necesidad de actualizar el marco legal vigente.

Una propuesta construida con participación ciudadana

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, la iniciativa es resultado de más de un año de trabajo mediante ejercicios de parlamento abierto realizados en las 16 alcaldías y diversos foros temáticos.

En esos encuentros participaron vecinos, especialistas, académicos, organizaciones civiles, transportistas, ciclistas, motociclistas y usuarios del transporte público.

“La presentación de esta iniciativa responde al compromiso asumido con todas ellas y ellos de transformar sus propuestas en una reforma legislativa”, afirmó. Tras su presentación, la propuesta fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y eventual dictaminación.