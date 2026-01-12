Bancos advierten: transferencias podrían ser bloqueadas a partir del 1 de enero si no se realiza este trámite (foto: archivo).

En esta noticia Menos cobros en apps y servicios empaquetados

Las comisiones por transferencias realizadas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) disminuyeron 40% en términos reales entre diciembre de 2016 y septiembre de 2025, tanto para personas físicas como para personas morales, de acuerdo con el reporte de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros del Banco de México (Banxico).

La reducción se observó en el promedio ponderado anual de las comisiones máximas cobradas por las instituciones con mayor volumen de operaciones en este sistema de pagos

El documento señaló que las transferencias efectuadas por SPEI tuvieron asociada una comisión fija por operación, cuyo monto dependió de las condiciones que cada institución financiera ofreció a su clientela.

Para el análisis correspondiente a 2025, el Banco de México consideró a 14 instituciones financieras que concentraron el mayor volumen de operaciones dentro del sistema.

La autoridad explicó que la reducción en las comisiones no respondió a un cambio directo en la regulación de tarifas, sino a los esquemas de cobro aplicados por las instituciones con mayor participación, las cuales modificaron sus estrategias comerciales ante el crecimiento del uso de canales digitales

El reporte detalló que una parte relevante de la caída en las comisiones se explicó porque diversas instituciones dejaron de cobrar por las transferencias SPEI realizadas a través de aplicaciones móviles, así como por la expansión de servicios bancarios empaquetados.

En estos esquemas, las personas usuarias pudieron realizar un número ilimitado de transferencias sin costo adicional por operación, a cambio de una cuota mensual fija.

Este comportamiento coincidió con el crecimiento sostenido del SPEI como la principal infraestructura para procesar transferencias interinstitucionales en moneda nacional.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, el sistema procesó 6,326.6 millones de transferencias, por un monto total de MXN$ 587.8 billones, lo que confirmó su papel central en el funcionamiento cotidiano del sistema financiero mexicano

Del total de operaciones procesadas en ese periodo, 87.7% correspondió a transferencias de bajo valor realizadas entre terceros, lo que reflejó el uso intensivo del SPEI por parte de personas usuarias finales para pagos y envíos de recursos de montos reducidos

Banco de México destacó que la evolución de las comisiones por transferencias SPEI reflejó un entorno de mayor competencia entre las instituciones participantes, así como un uso cada vez más extendido de los canales digitales, factores que incidieron directamente en la reducción de los costos asociados a las transferencias electrónicas y en una mayor adopción del SPEI como medio de pago habitual.