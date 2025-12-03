La Casa de la Moneda anunció junto con Banxico la emisión de nuevos ejemplares de 1 peso en México

La Casa de la Moneda y el Banco de México (Banxico) confirmaron la emisión de nuevas monedas, las cuales pasarán de tener una aleación de bronce-aluminio a acero recubierto de bronce. El objetivo es abaratar el costo de la acuñación y ahorrar hasta 400 millones de pesos.

En detalle, las monedas 1, 2 y 5 pesos cambiarán en México , tras la confirmación de las autoridades bancarias. Por el momento, Victoria Rodríguez -gobernadora de Banxico- confirmó que el nuevo núcleo del ejemplar de 1 peso comenzará a circular a nivel nacional a partir de este mes . Las demás ingresarán en circulación en 2026.

Banxico y Casa de Moneda confirmación la emisión de nuevas monedas mexicanas Fuente: narrativas-mx

Conoce los detalles de esta medida y evita inconvenientes de dinero. Ten en cuenta el procedimiento oficial que se aplicará en el país.

¿Qué pasará con las monedas de 1 peso?

Victoria Rodríguez confirmo que, excepción del nuevo núcleo, las piezas que saldrán este mes tendrán el mismo diseño, peso y dimensiones que los ejemplares actuales . Además, están preparadas para ser aceptadas sin problemas en máquinas y dispositivos que acepten efectivo.

Aunque las nuevas reemplazarán de forma gradual a las de aleación bronce-aluminio, estas últimas seguirán siendo válidas y podrán utilizarse hasta que el Banco de México determine su retiro definitivo.

¿Cómo serán las nuevas monedas en México?

Las nuevas piezas se elaborarán mediante un proceso llamado electrodepositado o electrochapado. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta técnica contribuye a impulsar la economía circular y a disminuir la huella de carbono. Además, permite que las monedas sean más duraderas y resistentes al desgaste.

El electrodepositado es una práctica ya implementada por la mayoría de las Casas de Moneda a nivel internacional, pues cumple con los estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), orientados a reducir el consumo de agua y energía y a promover una producción responsable.

¿Cuándo circularán las nuevas monedas de 2 y 5 pesos?

La incorporación de las nuevas piezas se dará durante el 2026, aunque Banxico aún no confirmó la fecha oficial . Por este motivo, se sugiere mantenerse al tanto a través de los canales de comunicación oficial para evitar inconvenientes. No obstante, no habrá problemas para utilizar las monedas actuales.

Victoria Rodríguez recordó que actualmente circulan más de 3.2 billones de pesos en billetes y monedas, lo que representa un aumento del 8% respecto a 2024. También destacó la campaña vigente para fomentar el uso de aquellas que suelen quedar guardadas en cajones o olvidadas en casa.