En esta noticia A río revuelto…

La reconfiguración del mercado automotriz mexicano no se limita solo a las ventas internas, pues ya también muestra cambios sensibles en el mercado de exportación: si bien General Motors se mantiene como líder indiscutible, con más de medio millón de vehículos exportados desde México entre enero y agosto, marcas emblemáticas como Nissan y Ford pierden terreno frente a Stellantis, que se consolidó en el segundo lugar nacional.

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General Motors exportó prácticamente uno de cada cuatro autos ensamblados en México, al acumular 556,527 unidades, y un alza anual de 3.3%.

Pero el segundo lugar, que pertenecía a la estadounidense Ford, quedó en el pasado. Una de las automotrices con más tradición en Estados Unidos tuvo una caída en sus exportaciones desde México de 10.5% anual, para ubicarse en 255,982 unidades.

Pero no fue la única que tuvo un descalabro importante, pues las armadoras japonesas con presencia en México también sufrieron variaciones que afectaron sus números.

Entre ellas, destaca Nissan, que atraviesa una crisis financiera interna, que se suma al reto de los aranceles de Trump.

La compañía nipona exportó 207,019 unidades entre enero y agosto, lo que significó una caída de 29% anual.

También desde el lejano oriente, Toyota vio reducir sus envíos fuera de las fronteras mexicanas, aunque con una baja de menor sensibilidad (-4.4%), pero que le costó caer del piso psicológico de las 200 mil unidades, así como salirse del top 5 de armadoras exportadoras desde México.

A río revuelto…

Quien aprovechó la caída en las exportaciones de estas tres armadoras fue Stellantis, el grupo automotriz que concentra las marcas Fiat, Dodge, Jeep y Chrysler que saltó desde el quinto lugar que ocupaba el año pasado, hasta el segundo en los primeros ocho meses de este año.

En México, la compañía fabrica exclusivamente camionetas Jeep y RAM, de Dodge, en dos complejos concentrados en Toluca, Estado de México y Saltillo, Coahuila.

La empresa metió el turbo a las exportaciones desde México y aceleró más de 40% en relación con el año anterior, para ubicarse en 284,743 unidades.

Otra empresa que aprovechó el ajuste del mercado de exportación fue la alemana Volkswagen.

En el comparativo anual, la armadora tuvo un crecimiento de casi 20% anual y rebasó con creces las 200 mil unidades, para ubicarse en 211,306 vehículos exportados, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.