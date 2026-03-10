Los aranceles de 25% que Donald Trump impuso a los vehículos importados por Estados Unidos están obligando a una de las mayores armadoras del mundo, y con una huella profunda en México, a revisar su plataforma en el país. En una llamada con medios tras presentar resultados, Oliver Blume, director general de VW Group, dijo que para muchos de sus vehículos, ya no tiene sentido desde el punto de vista económico exportarlos desde México a Estados Unidos. “Tenemos una fuerte presencia localizada en México. Ya no vale la pena exportarlos desde México a los Estados Unidos”, dijo Blume en la llamada. El directivo dijo que el objetivo del grupo de alcanzar el 10% del mercado estadounidense enfrenta el obstáculo de los aranceles, lo que implica rezagos para sus planes de expansión. La administración Trump anunció el año pasado aranceles de hasta 25% a vehículos importados, lo cual provocó una escalada al alza en los precios y ha tenido un impacto en los principales socios comerciales: Canadá y México. Para empresas del sector, el golpe provocado por los aranceles ha significado cambios en sus rutas de expansión y de reagrupamiento en las cadenas de suministro. Para Volkswagen México el impacto de los aranceles y un replantamiento de la política industrial de la empresa representaría un golpe muy fuerte en una industria que, en lo general, acusa una sangría de plazas laborales. Para fin de 2025, se reportaba una pérdida de hasta 320 mil empleos en la industria automotriz mexicana debido a los aranceles y a la ola de autos chinos que invadió el mercado. Volkswagen tiene una huella enorme en Puebla, donde opera el mayor centro de manufactura fuera de Alemania. La empresa arma en el país vehículos para el mercado local y exportación a veintenas de países, pero EE.UU. es su destino principal. De acuerdo con datos del Inegi, en 2025 Volkswagen exportó 273,410 vehículos. Eso representa una caída de 16.2% respecto a 2024, cuando la empresa vendió 326,217 a otras latitudes. Si bien la cifra de exportación a EE.UU. se incluye en ese total, los cálculos d ela industria señalan que, históricamente, la cifra abraca un 70%. Es decir, 7 de cada 10 autos que VW exporta tienen como destino Estados Unidos.