Grupo Aeroméxico inició 2026 con presión en sus resultados, afectado por el repunte en los precios del petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz en Medio Oriente, un factor que elevó significativamente sus costos operativos. Al cierre del primer trimestre, la aerolínea reportó una caída de 51% en su utilidad neta, que se ubicó en u$s 10.7 millones, frente a los 21.8 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. El deterioro en la rentabilidad contrastó con un sólido crecimiento en ingresos. En los primeros tres meses del año, estos avanzaron 13.3% anual, al pasar de u$s 1,183 a 1,341 millones de dólares, impulsados por la demanda y capacidad operativa. El incremento en costos fue el principal factor detrás del retroceso en las utilidades. El gasto operativo total —que incluye combustible, mano de obra, mantenimiento, servicios y arrendamientos— ascendió a u$s 1,200 millones, un aumento de 15.1% respecto al mismo periodo de 2025. La compañía explicó que el resultado estuvo impactado por varios frentes: la apreciación del peso mexicano, presiones inflacionarias en sueldos y prestaciones, mayores cargos por depreciación tras la expansión de flota en 2025 y, especialmente, el encarecimiento del combustible derivado de tensiones geopolíticas. En este contexto, la utilidad de operación se ubicó en u$s 141.8 millones, con un margen de 10.6%, en la parte baja de las expectativas previamente anticipadas por la compañía. En paralelo, Aeroméxico informó que miembros de su Consejo de Administración y alta dirección adquirieron acciones ordinarias y American Depositary Shares (ADS) tanto en México como en Estados Unidos, por un total equivalente a 1.03 millones de acciones.