Volaris y Aeroméxico se subieron al rally bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras el anuncio de un cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, en una jornada marcada por el desplome de más de 15% en los precios del petróleo. Las acciones de Volaris lideraron las ganancias del sector al dispararse hasta 11.66%, a 13.62 pesos por unidad. En tanto, los títulos de Aeroméxico avanzaron 8.02%, para ubicarse en 27.60 pesos por acción. El impulso llevó a la aerolínea encabezada por Enrique Beltranena a colocarse entre las mayores alzas de la sesión, en un mercado donde el principal índice bursátil local, S&P/BMV IPC, repuntó 2.83%. En Wall Street, los ADR de ambas compañías replicaron la tendencia positiva: Volaris subió 13.12% y Aeroméxico 9.89%, de acuerdo con datos de Bloomberg. El detonante detrás del movimiento fue la fuerte caída en los precios del crudo. El WTI se desplomó 15.1%, a 95.96 dólares por barril, mientras que el Brent retrocedió 12.4%, a 95.70 dólares por unidad. “El acuerdo de cese al fuego por dos semanas entre Estados Unidos e Irán, condicionado a la apertura del estrecho de Ormuz para permitir el flujo de petróleo, ha generado una corrección importante en los precios del crudo”, señalaron analistas de Kapital Grupo Financiero. Para Juan Carlos Cruz, fundador de México Financiero, la reacción del mercado responde al renovado apetito por riesgo a nivel global, en paralelo con la baja en los energéticos. “Impacta directamente en uno de sus principales insumos: la turbosina”, explicó. “Cambió de manera radical el sentimiento de riesgo en los operadores”. Previo a este repunte, y tras el inicio de las tensiones en Medio Oriente que impulsaron al alza el petróleo, las acciones de Volaris acumulaban una caída de 17.77%, mientras que Aeroméxico retrocedía 21.18%. El optimismo del mercado también se reflejó en los commodities. El oro avanzó 1.75%, la plata 4.59% y el cobre 3.8%, de acuerdo con Bloomberg. En la BMV, este movimiento impulsó a emisoras con alta exposición a metales. Industrias Peñoles subió 8.8%, a 944.04 pesos por acción, mientras que Grupo México avanzó 6.1%, a 207.5 pesos por unidad.