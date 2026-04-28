Donald Trump respaldó públicamente la idea de cambiar el nombre del temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por una nueva sigla: NICE. La propuesta no vino de un funcionario ni de un proyecto de ley. Surgió de un post viral en X donde una usuaria escribió: “Quiero que Trump cambie ICE por NICE (National Immigration and Customs Enforcement) para que los medios tengan que decir agentes de NICE todo el día, todos los días”. El presidente tomó la publicación, la compartió en Truth Social el domingo 27 de abril y le agregó una sola frase: “¡Gran idea! Hazlo. Presidente DJT”. La lógica detrás de la propuesta es tan simple como provocadora: si la agencia se llama National Immigration and Customs Enforcement (NICE), todo periodista, activista o legislador que la mencione se verá obligado a pronunciar la palabra “agradable” en inglés. Una trampa semántica diseñada para neutralizar décadas de críticas hacia el organismo público. La movida busca ayudar a los aliados de Donald Trump a contrarrestar el lenguaje hostil que la mayoría de los medios establecidos utilizan para describir el mandato de deportación como cruel e injusto. En otras palabras, como mencionan los expertos, no se trata de una reforma institucional sino de una guerra de palabras: controlar el relato cambiando únicamente la etiqueta. La reacción en redes fue inmediata. Simpatizantes del presidente celebraron la ocurrencia como una jugada maestra. Los críticos, en cambio, señalaron que rebautizar una agencia no cambia sus prácticas. Más allá del juego mediático, la pregunta concreta es si este cambio puede hacerse realidad — y la respuesta no es sencilla. Según The Hill, cambiar el nombre de la agencia requeriría legislación y aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, no sería la primera vez que Donald Trump impulsa un rebranding: el verano pasado buscó renombrar el Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra” mediante orden ejecutiva. Por ahora, el panorama oficial es el siguiente: El Immigration and Customs Enforcement (ICE) es una agencia federal de Estados Unidos creada en 2003, en el marco de la organización de la seguridad nacional posterior a los atentados del 11 de septiembre. Depende del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y tiene como misión principal hacer cumplir las leyes migratorias y combatir delitos vinculados con el comercio ilegal y las fronteras. Por ejemplo, a través de operativos y procedimientos administrativos, localiza a personas que se encuentran en el país sin autorización legal, gestiona centros de detención y ejecuta deportaciones. Estas tareas recaen principalmente en su división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), encargada de aplicar la normativa migratoria en el interior del país. En paralelo, la agencia desarrolla una fuerte actividad investigativa. Mediante su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), persigue redes de tráfico de personas, contrabando de drogas, armas y dinero, así como delitos financieros y de explotación. Este trabajo apunta a desarticular organizaciones criminales que operan a escala transnacional y que, en muchos casos, se vinculan con dinámicas migratorias.