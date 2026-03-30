Las acciones de Volaris retrocedieron este viernes 27 6.37% en la Bolsa Mexicana de Valores, a 12.69 pesos por título, luego de que la compañía confirmó que su Asamblea de Accionistas aprobó la fusión con Viva Aerobús para crear Controladora Más Vuelos. La reunión alcanzó un quórum de 93.7%, con la aprobación del 91.8% del capital social en circulación, lo que marca un paso clave en la operación. “La aprobación representa un hito importante para crear un grupo más sólido y eficiente que expanda la conectividad aérea en México y a nivel internacional”, señaló la empresa en un comunicado. Sin embargo, el mercado reaccionó con cautela. La operación aún depende de autorizaciones regulatorias en México, Estados Unidos y Colombia, además del cumplimiento de condiciones de cierre. De acuerdo con información enviada a la BMV, Volaris será la entidad resultante, mientras que Viva Aerobús desaparecerá como entidad independiente. Como parte del acuerdo, la aerolínea encabezada por Enrique Beltranena deberá emitir nuevas acciones equivalentes al 50% del capital de la entidad fusionada, lo que implicaría una ampliación de capital de hasta 248.3 millones de dólares. Además, ambas compañías deberán mantener sus operaciones separadas durante al menos 12 meses para evitar implicaciones fiscales. Para Brian Rodríguez, la caída en la acción responde, en parte, a la aprobación del acuerdo, ya que persisten dudas entre inversionistas sobre sus implicaciones. “El mercado todavía no tiene claridad sobre algunos términos, como posibles requerimientos adicionales de capital o el impacto en la rentabilidad del negocio combinado”, explicó. El especialista añadió que la emisión de nuevas acciones podría generar preocupaciones por dilución, además de que aún no se define con precisión la estructura financiera del holding resultante. A la incertidumbre por la fusión se sumó un entorno adverso en costos. El precio del petróleo WTI subió 6.95%, hasta los 101.05 dólares por barril, lo que presiona al alza el costo de la turbosina, principal insumo de las aerolíneas. Este factor podría afectar los márgenes de Volaris en el corto plazo, en un contexto donde el mercado ya evalúa los riesgos de integración y ejecución de la operación.