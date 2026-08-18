Volaris convocó a sus accionistas a una asamblea extraordinaria para aprobar cambios corporativos necesarios para avanzar en la fusión con Viva Aerobus, un paso más en el proceso para crear Grupo Más Vuelos, de acuerdo con un documento publicado este martes en la Bolsa Mexicana de Valores.

La asamblea se celebrará el 3 de septiembre de 2026 a las 16:30 horas en Ciudad de México. El principal punto de la agenda será someter a aprobación una reforma a los estatutos sociales de Volaris, con el objetivo de adecuarlos, entre otros aspectos, a las modificaciones requeridas por la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía en el contexto de la fusión con Grupo Viva Aerobús.

La convocatoria establece que Volaris será la sociedad fusionante y que subsiste, mientras que Grupo Viva Aerobús será la sociedad fusionada y que se extingue.

Volaris prepara nueva estructura corporativa

Además de la modificación de estatutos, los accionistas deberán discutir y, en su caso, aprobar la integración del Consejo de Administración de Volaris como consecuencia de la fusión.

La agenda también contempla la integración del Comité Técnico del Fideicomiso Emisor de CPOs, como parte de los cambios derivados de la operación.

En paralelo, la asamblea ordinaria contempla la renuncia, nombramiento y/o ratificación de los integrantes del Consejo de Administración de la sociedad.

Los cambios forman parte de la estructura corporativa que deberá acompañar la combinación de Volaris y Viva Aerobus bajo el proyecto de Grupo Más Vuelos.

Fusión Volaris-Viva avanza hacia el cierre

En julio, directivos de Volaris señalaron que el proceso para crear el nuevo grupo de aerolíneas de bajo costo continuaba avanzando y mantenían la expectativa de concretar la operación hacia finales de 2026.

Como parte del proceso regulatorio, Volaris obtuvo la aprobación definitiva de las autoridades de competencia en Colombia. En Estados Unidos, la compañía mantiene comunicación con el Departamento de Justicia, mientras que en México ha entregado cerca de dos terceras partes de los requerimientos de información solicitados por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

Las aerolíneas esperan obtener las autorizaciones restantes y concluir la fusión en diciembre de 2026.

La operación busca aprovechar la escala conjunta de Volaris y Viva Aerobus en el mercado de vuelos de bajo costo y ampliar la red de conectividad. Las estimaciones planteadas para la combinación contemplan alrededor de 324 rutas y 991 vuelos diarios.