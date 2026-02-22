IKEA, Bisquets Obregón, Smart Fit y Banco Ve por Más anunciaron el cierre temporal de algunas de sus unidades “de manera preventiva y hasta nuevo aviso”, según comunicados difundidos por las propias empresas. A través de redes sociales, las compañías señalaron que la decisión busca salvaguardar la seguridad de colaboradores y clientes ante los incidentes registrados en Jalisco y otros estados del país. Bisquets Obregón, cadena mexicana de restaurantes y cafeterías, informó este 22 de febrero que, debido a “la situación que se vive actualmente”, mantendrá cerradas sus sucursales en Morelia (La Huerta); León (Centro); Puebla (Avenida Juárez); y Playa del Carmen, Quintana Roo. Por su parte, la cadena de gimnasios Smart Fit indicó que sus sucursales en Jalisco, Michoacán, Colima, León y Guanajuato permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. En el mismo sentido, IKEA Guadalajara Expo confirmó que mantendrá suspendidas sus operaciones. “Debido a los temas de seguridad en el estado de Jalisco, la tienda IKEA Guadalajara Expo permanecerá cerrada a partir de hoy y hasta nuevo aviso”, informó la compañía. En el sector financiero, Banco Ve por Más comunicó a través de su cuenta oficial en X que cerró temporalmente sus sucursales ubicadas en León, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic, Jalisco. La tarde de este domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de Rubén “N”, alias “Mencho”, tras un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde siete presuntos integrantes del grupo delictivo CJNG murieron: cuatro en el lugar y tres más durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. El despliegue detonó una serie de hechos violentos, entre ellos la quema de vehículos, camiones y tractocamiones en carreteras de Jalisco y estados aledaños, lo que generó afectaciones en movilidad y operaciones comerciales.