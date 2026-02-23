El peso mexicano reaccionó a los operativos de seguridad realizados este domingo en Jalisco, los cuales derivaron en la confirmación de la muerte de Rubén “N”, alias “Mencho”. En las primeras operaciones del 22 de febrero, la moneda llegó a cotizar en 17.2050 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.43% (Ciudad de México 15:20 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Para Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latinoamérica, el movimiento del tipo de cambio respondió a los acontecimientos registrados en Jalisco; sin embargo, consideró que se trató de una sobrerreacción. “Desde nuestra perspectiva se irá normalizando. Fue una sobrerreacción que se estabilizará en la apertura del lunes y dependerá de los datos económicos y financieros que se den a conocer durante la jornada”, señaló a El Cronista. James Salazar, subdirector de Análisis Económico en Kapital Grupo Financiero, coincidió en que la depreciación fue momentánea. Tras tocar los 17.2050 pesos por dólar, la divisa recuperó terreno y volvió a operar en línea con los mercados globales. “El impacto interno pudo generar una reacción negativa muy temporal; después, los factores globales terminan pesando, como generalmente ocurre”, explicó. Entre esos factores destacan las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, así como la incertidumbre en torno a la política comercial estadounidense. El peso mexicano logró estabilizarse posteriormente en 17.1434 unidades por dólar. El 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ilegal la imposición de aranceles promovida por el presidente Donald Trump mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). No obstante, en paralelo, el mandatario anunció un arancel global de 10%, lo que mantiene la incertidumbre en los mercados. Analistas de Banorte advirtieron que “las dudas sobre el impacto efectivo, potenciales reembolsos y la ruta legal hacia adelante dominarán la agenda de los mercados en las siguientes semanas”.