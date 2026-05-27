Farmacias Benavides retoma el proceso para cancelar el listado de sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras dos suspensiones del proceso.

A través de un documento, publicado en la plaza bursátil, la emisora dio a conocer que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso administrativo para cancelar el listado del Registro Nacional de Valores (RNV) como el trámite necesario para alistar su salida del mercado bursátil mexicano.

La empresa, con clave de pizarra BEVIDES, detalló la notificación del regulador y, en paralelo, solicitó atender los requerimientos “ con el objetivo de que se cancele la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el RNV”, se lee en el documento.

Con este paso, la empresa operaría completamente de manera privada y sin el acceso a recursos del mercado bursátil. En este sentido, Farmacias Benavides dijo que este proceso no tendrá “efecto alguno” en sus operaciones en las 1,100 farmacias y más de 500 consultorios a lo largo de la República Mexicana.

La intención de Benavides de deslistar sus acciones de la BMV se remonta a 2014 y 2018 cuando hizo pública su intención de darse de baja.

Los títulos bursátiles de la cadena de farmacias cotizan en 13.5 pesos por unidad, precio que se ha manteniendo sin cambios desde diciembre de 2015, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Alliance Boots Latin America compró 4.35% de las acciones en circulación de Farmacias Benavides en diciembre de 2014 donde ofreció un precio por unidad de 13.35 pesos por acción. Con esta operación se esperaba que la empresa obtuviera la cancelación de sus papeles en la plaza bursátil.

De acuerdo con datos de la BMV, Farmacias Benavides, considerada empresa de baja bursatilidad, debutó en el mercado accionario local en 1993.

Farmacias Benavides se une a la lista de más de 30 empresas que solicitaron su salida de la BMV en los últimos 10 años ante las bajas valuaciones, altos costos y poca liquidez del mercado local.

En el listado destacan nombres como Grupo Lala, Rassini, Grupo Sanborns, Maxcom, Ingeal, duela de la marca de galletas Mac’Ma; Aleatica, Telesites y recientemente Grupo México Transportes, brazo ferroviario de Germán Larrea.