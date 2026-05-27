Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras de la BMV.

La volatilidad política global, las tensiones comerciales con EE.UU. y la presión que ha puesto Donald Trump sobre México no frena el apetito de inversionistas ni de empresas por llegar a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras de la plaza bursátil, dijo que mantiene una lista potencial solida de emisiones para la segunda mitad de 2026, en medio de máximos históricos del mercado accionario y un renovado interés por instrumentos ligados a nearshoring, infraestructura y financiamiento corporativo.

“Estamos positivos en Bolsa”, expuso en entrevista con El Cronista. Además, explicó que tanto inversionistas como empresas mantienen confianza en el mercado bursátil local pese al entorno político internacional.

El directivo señaló que el S&P/BMV IPC ronda niveles récord cercanos a 70,000 puntos, mientras que el rendimiento del índice durante 2025 se acercó a 30% en pesos y superó 50% en dólares.

BMV anticipa más emisiones en la segunda mitad del año

Tras varios años de sequía en colocaciones en el mercado de capitales, la BMV parece comenzar a recuperar dinamismo con nuevas ofertas públicas, follow-on y emisiones de deuda.

Olivo adelantó que actualmente existen operaciones públicas y confidenciales en preparación para los próximos meses, con un pipeline superior a 50,000 millones de pesos entre junio y julio.

La expectativa llega después de un arranque notable para la BMV. Solo en el primer trimestre de 2026 se financiaron 230,000 millones de pesos, un incremento de 84% frente al mismo periodo del año anterior.

Al detalle, febrero representó el mejor mes en la historia de la plaza bursátil, con colocaciones cercanas a MXN$100,000 millones, impulsadas por emisiones de deuda como Pemex, el debut de Fibra Park Life y warrants ligados al sector tecnológico estadounidense.

Las señales de la recuperación se registraron desde el año pasado con la llegada de Fibra Next, brazo industrial de Fibra Uno, la oferta pública inicial de Aeroméxico y Esentia Energy.

Nearshoring y exportaciones sostienen optimismo

Para el directivo en la BMV, uno de los motores detrás del renovado interés del mercado sigue siendo la integración comercial entre México y EE.UU.

Olivo explicó que las empresas vinculadas a exportaciones, logística y parques industriales continúan mostrando desempeños financieros sólidos, aun en medio de la renegociación comercial en Norteamérica.

“México inclusive se coloca en una postura favorecida si lo comparas con otros países”, dijo.

Olivo mencionó que, aunque la coyuntura política genera episodios de volatilidad, el flujo de inversión hacia activos mexicanos refleja una visión positiva de largo plazo.

El Foro de Emisoras pondrá foco en Plan México y relocalización

En este contexto, la BMV utilizará el Foro de Emisoras, que se llevará a cabo esta semana, como plataforma para discutir cómo canalizar el creciente flujo de ahorro institucional y retail hacia proyectos productivos en México.

Entre los temas centrales estarán el impacto económico de la relocalización de cadenas productivas, la relación comercial con EE.UU. y la forma en que el mercado bursátil puede acompañar iniciativas como Plan México y los nuevos proyectos de inversión en energía e infraestructura.

El encuentro contará con la participación de autoridades de la Secretaría de Hacienda, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de analistas y especialistas en geopolítica.

La BMV también prevé anunciar nuevas iniciativas tecnológicas y programas para emisoras durante el evento, en momentos en que intensifica inversiones en infraestructura operativa y digitalización para sostener el crecimiento del mercado.