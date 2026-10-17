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La cadena minorista Walmart vende en Estados Unidos una freidora de aire Mainstays de 2,2 cuartos de galón, equivalentes a aproximadamente 2 litros, por US$29,98.

Por ese precio, la Mainstays reúne varias funciones básicas en un equipo compacto: temperatura regulable, temporizador, apagado automático y componentes antiadherentes. Su principal atractivo es combinar un precio inferior a los US$30 con características que pueden resultar útiles en una cocina pequeña.

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Cuáles son las características de la freidora de aire

La freidora de aire Mainstays tiene una capacidad de 2,2 cuartos de galón y una potencia de 1150 W. Su tamaño reducido permite ubicarla en cocinas pequeñas, apartamentos con poco espacio de almacenamiento y dormitorios universitarios donde esté permitido utilizar este tipo de aparatos.

Según la descripción del producto, incorpora controles para ajustar la temperatura entre 175 °F y 400 °F (79 °C y 204 °C). También dispone de un temporizador que se puede configurar entre uno y 30 minutos para controlar el tiempo de preparación.

El producto está disponible en distintos colores, entre ellos negro y blanco. Además tiene una función de apagado automático y cuenta con una serie de piezas antiadherentes.

El equipo permite preparar diferentes comidas sin necesidad de sumergirlas en abundante grasa, aunque el resultado depende del alimento y de la preparación elegida.
El equipo permite preparar diferentes comidas sin necesidad de sumergirlas en abundante grasa, aunque el resultado depende del alimento y de la preparación elegida.Captura de pantalla Walmart

¿La freidora es fácil de limpiar?

Uno de los puntos destacados del modelo es su sistema de piezas antiadherentes: incluye una canasta, una sartén y una bandeja con esta superficie, pensadas para facilitar la manipulación de los alimentos y la limpieza después de cocinar.

A su vez, la canasta es apta para lavavajillas, de acuerdo con la información comercial. Esta característica puede ahorrar tiempo a quienes utilizan el aparato con frecuencia y prefieren evitar el lavado manual de cada componente.