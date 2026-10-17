El electrodoméstico tiene temperatura ajustable, temporizador y piezas diseñadas para facilitar la limpieza.

La cadena minorista Walmart vende en Estados Unidos una freidora de aire Mainstays de 2,2 cuartos de galón, equivalentes a aproximadamente 2 litros, por US$29,98.

Por ese precio, la Mainstays reúne varias funciones básicas en un equipo compacto: temperatura regulable, temporizador, apagado automático y componentes antiadherentes. Su principal atractivo es combinar un precio inferior a los US$30 con características que pueden resultar útiles en una cocina pequeña.

Cuáles son las características de la freidora de aire

La freidora de aire Mainstays tiene una capacidad de 2,2 cuartos de galón y una potencia de 1150 W. Su tamaño reducido permite ubicarla en cocinas pequeñas, apartamentos con poco espacio de almacenamiento y dormitorios universitarios donde esté permitido utilizar este tipo de aparatos.

Según la descripción del producto, incorpora controles para ajustar la temperatura entre 175 °F y 400 °F (79 °C y 204 °C). También dispone de un temporizador que se puede configurar entre uno y 30 minutos para controlar el tiempo de preparación.

El producto está disponible en distintos colores, entre ellos negro y blanco. Además tiene una función de apagado automático y cuenta con una serie de piezas antiadherentes.

El equipo permite preparar diferentes comidas sin necesidad de sumergirlas en abundante grasa, aunque el resultado depende del alimento y de la preparación elegida. Captura de pantalla Walmart

¿La freidora es fácil de limpiar?

Uno de los puntos destacados del modelo es su sistema de piezas antiadherentes: incluye una canasta, una sartén y una bandeja con esta superficie, pensadas para facilitar la manipulación de los alimentos y la limpieza después de cocinar.

A su vez, la canasta es apta para lavavajillas, de acuerdo con la información comercial. Esta característica puede ahorrar tiempo a quienes utilizan el aparato con frecuencia y prefieren evitar el lavado manual de cada componente.