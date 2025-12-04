Si bien la llegada de diciembre enciende las expectativas en el sector formal del país por el pago del aguinaldo, despierta una serie de dudas enfocadas en una misma cuestión: el Impuesto Sobre la Renta (ISR). La inquietud es mayor para aquellos trabajadores que ganan entre 15 mil y 18 mil pesos al mes, ya que buscan saber si este el ISR seguirá aplicándose igual que otros años.

La discusión ha levantado temperatura en el último tiempo a través de las redes sociales debido a que circulan mensajes que aseguran que el ISR se va a cancelar o que el aguinaldo llegará “libre de impuestos” . En este contexto, se vuelve clave entender cómo funciona el cálculo para saber cuánto se recibirá realmente.

Antes de sacar cuentas, es necesario ver qué dicen las leyes y cuál es el límite exento que toma en cuenta el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Solo con esos datos oficiales se puede saber si este grupo de trabajadores pagará ISR o si recibirá el aguinaldo completo.

¿Cancelan el ISR para el pago del aguinaldo? (Foto: Archivo).

Aguinaldo y Ley Federal del Trabajo: cómo se calcula y lo que sí establece la ley

La Ley Federal del Trabajo (LFT) es clara en lo que respecta al aguinaldo: el monto mínimo corresponde a 15 días de salario, debe pagarse antes del 20 de diciembre y no puede sustituirse por vales o mercancía. Además, la Profedet recuerda que es un derecho irrenunciable para todas las personas trabajadoras formales. Si alguien no trabajó el año completo, el aguinaldo se entrega de forma proporcional.

Para calcularlo en sueldos de 15 mil a 18 mil pesos por mes, primero se obtiene el salario diario. Con base en 30 días, los montos quedan así: 500, 533.33, 566.67 y 600 pesos diarios respectivamente. Al aplicar los 15 días, el aguinaldo de ley es de 7,500, 8,000, 8,500 y 9,000 pesos, según cada nivel salarial.

ISR y aguinaldo: ¿qué pasará con los trabajadores que ganan este sueldo por mes?

El ISR sí puede aplicarse al aguinaldo, pero solo si supera el monto exento. Para 2025, con una estimación de salario mínimo en 280 pesos diarios, el límite libre es de 8,400 pesos (30 días). Comparando ambos valores:

no paga ISR. Aguinaldo de 7,500 (15 mil al mes):

Aguinaldo de 8,000 (16 mil al mes): no paga ISR.

Aguinaldo de 8,500 (17 mil al mes): paga ISR sobre 100 pesos.

Aguinaldo de 9,000 (18 mil al mes): paga ISR sobre 600 pesos.

Eso significa que los trabajadores con sueldos de 15 mil y 16 mil pesos reciben su aguinaldo completo, mientras que los de 17 mil y 18 mil pagan una cantidad mínima.

Cabe recordar que el ISR se cobra únicamente sobre la parte gravada. Con tarifas que rondan entre 15% y 21%, por lo que el descuento queda así:

17,000 al mes: retención de 15 a 21 pesos.

18,000 al mes: retención de 90 a 126 pesos.

Al final, todos los trabajadores de este rango salarial reciben casi la totalidad de su aguinaldo, y no existe ninguna cancelación del ISR para 2025: la aplicación sigue siendo la establecida en la ley.