La reestructura de Banamex implica un enroque financiero que tuvo efecto hasta BanBajío. Y es que Edgardo del Rincón Gutiérrez, quien será el nuevo CEO de Banamex, dejó el mismo cargo en la entidad financiera surgida en el Bajío mexicano. En sustitución del futuro CEO de Banamex, quien dejará su actual puesto el 1 de mayo, BanBajío nombró a Iván Lomelí León. “BanBajío agradece al Lic. Edgardo del Rincón por su sólido liderazgo, visión estratégica, integridad y compromiso demostrado en su gestión, deseándole el mayor éxito en sus futuros proyectos”, detalló la institución financiera en un comunicado. Iván Lomelí León asumirá la posición de CEO el 1 de mayo y forma parte de este banco desde 2022. “Le respalda una sólida trayectoria de más de 30 años de experiencia bancaria. Se incorporó como Director Ejecutivo de Banca Empresarial en la zona metropolitana, con la encomienda de potenciar la presencia de la Institución en la Ciudad de México y su zona conurbada, y desde enero pasado extendió su gestión a la zona norte y sur del país”, señaló BanBajío. Lomelí León es licenciado en Administración de Empresas, Banca y Servicios Financieros por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta también con estudios de MBA por European University en Amberes, Bélgica.