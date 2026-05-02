La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión clave al validar el decreto que declara al Lago de Texcoco como área natural protegida. Con ello, se fortalece la defensa del medio ambiente y el uso sustentable del territorio. El reciente fallo de la Suprema Corte también abre la puerta a revisar posibles compensaciones para propietarios dentro de la zona. La SCJN señaló que esta medida está “orientada a la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas”. El Máximo Tribunal determinó que el decreto es constitucional y cumple con el objetivo de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Además, corrigió la decisión previa de un juzgado que había desechado el caso sin analizarlo a fondo. La Suprema Corte concluyó que “sí existía interés legítimo para analizar de fondo sus reclamos”, lo que obliga a una nueva revisión judicial que considere las afectaciones económicas señaladas por los quejosos. Este fallo reafirma la importancia de las áreas naturales protegidas como herramientas clave para conservar ecosistemas estratégicos. La SCJN destacó que estas medidas responden a un mandato constitucional en favor del medio ambiente. Al mismo tiempo, la resolución establece un equilibrio entre protección ecológica y derechos individuales. La Suprema Corte subrayó que las restricciones deben considerar mecanismos legales, lo que implica evaluar compensaciones cuando así lo establezca la legislación vigente.