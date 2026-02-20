El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que durante febrero no se realizarán conciertos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del país. La medida incluye el aplazamiento del Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0, que estaba previsto para el 28 de febrero y fue movido para el 28 de marzo, con el objetivo de darle un respiro definitivo a la grama tras semanas de desgaste y fuertes lluvias en la ciudad. La determinación se suma a las restricciones que ya venía aplicando la organización del estadio para evitar un mayor deterioro del terreno de juego, luego de que se encendieran las alarmas por el estado de la cancha en plena temporada 2026. La decisión responde al deterioro progresivo de la gramilla, afectada por la alta carga de eventos y las intensas lluvias que han golpeado a Bogotá en las últimas semanas. Sectores sin cobertura uniforme, zonas inestables y problemas en el drenaje obligaron a priorizar el uso deportivo. Desde la administración distrital explicaron que, mientras se ejecuta el plan de recuperación, el estadio solo podrá albergar partidos de fútbol, reduciendo al máximo cualquier otro montaje que implique tarimas, estructuras pesadas o tránsito constante sobre el césped. El mensaje fue claro: durante febrero, la cancha es exclusivamente para el balón. La concesionaria activó un plan técnico intensivo que incluye: El objetivo es que el césped alcance un punto óptimo de resistencia antes de volver a soportar eventos masivos distintos al fútbol. Si el proceso de recuperación avanza sin contratiempos, los conciertos podrían retomarse gradualmente a partir de finales de marzo y abril. Sin embargo, todo dependerá del comportamiento climático en Bogotá y del estado real de la cancha tras las intervenciones. Desde la Alcaldía han insistido en que no se trata de un cierre indefinido, sino de una medida temporal para evitar que el problema se prolongue durante el resto del año. La postura oficial es contundente: el fútbol es la prioridad. Aunque el estadio seguirá siendo escenario de grandes espectáculos musicales, la programación se ajustará para no comprometer nuevamente la gramilla en momentos clave del calendario 2026. Para los hinchas y asistentes a eventos, la señal es clara: en este arranque de año, El Campín apuesta por recuperar su cancha antes que por mantener el ritmo habitual de conciertos. La pregunta ahora es si el plan técnico logrará estabilizar el césped a tiempo para evitar nuevas reprogramaciones en los meses que vienen.