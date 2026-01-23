El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el arranque del periodo para que las personas morales presenten su Declaración Anual 2025. El plazo corre del 1 de enero y se extiende hasta el cierre del primer trimestre de 2026, y su cumplimiento es obligatorio para las empresas, que deben respetar las fechas establecidas para evitar sanciones administrativas o legales.

Con el fin de ordenar la recepción de declaraciones, definieron distintos plazos según el régimen jurídico. Las empresas en proceso de liquidación deberán presentar su declaración a más tardar el 19 de enero; las personas morales sin fines de lucro, como asociaciones civiles y donatarias autorizadas, tienen como fecha límite el 16 de febrero; mientras que los contribuyentes del Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) podrán hacerlo hasta el 31 de marzo de 2026.

Obligaciones del SAT en México

Conoce los detalles de este trámite fiscal y evita problemas cono las autoridades. Ten en cuenta los requisitos obligatorios vigentes a nivel nacional.

¿Qué es la Declaración Anual del SAT?

Este ejercicio fiscal se distingue por el uso de herramientas tecnológicas que incorporan información precargada en la plataforma del SAT para simplificar el trámite.

Al ingresar al sistema, las empresas encontrarán datos integrados de forma automática, como los pagos provisionales realizados durante el año, las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios, así como los montos correspondientes a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Asimismo, el formato digital ya incluye los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) vinculados con devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Consejos del SAT para los contribuyentes de México

Se sugiere revisar cuidadosamente la información de la Declaración Anual, ya que, si se detectan irregularidades en los ingresos o gastos precargados, será necesario presentar declaraciones complementarias de los meses involucrados antes de enviar el documento definitivo.

Para concluir el proceso correctamente, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos técnicos. Es indispensable contar con:

E.firma vigente

Acceso a la banca electrónica

Se deben tener en cuenta los tiempos de actualización del sistema una vez realizado el envío o el pago.

¿Qué pasa si no presento Declaración Anual?

El incumplimiento de esta obligación tiene consecuencias relevantes conforme al Código Fiscal de la Federación vigente en 2026. Las empresas que no presenten su declaración o lo hagan fuera de los plazos establecidos pueden enfrentar multas que van de 1,810 a 22,400 pesos por cada obligación omitida, además del riesgo de una suspensión temporal del Certificado de Sello Digital (CSD), lo que afectaría directamente la facturación y la operación del negocio.