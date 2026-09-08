Mientras que en 2022 los operadores concentraban cerca del 75% de las ventas de equipos, para 2025 su participación se redujo a 59%, en tanto que los distribuidores incrementaron su peso hasta 41%, dice The CIU.

La empresa de telecomunicaciones AT&T México está lanzando una nueva plataforma de comercio electrónico diseñada para simplificar la forma en que sus clientes compran tecnología. En este e-commerce, los usuarios podrán encontrar una selección de smartphones y accesorios. El objetivo de la empresa es ofrecer una experiencia digital más fácil, rápida y accesible para la adquisición de dispositivos.

Esto, en medio de un mercado de smartphones en continua expansión. Según datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), en México se comercializaron 35 millones de smartphones durante 2025, 7% más que en 2024.

Una expansión que también representa un área de oportunidad para los operadores móviles como AT&T o Telcel, ya que están perdiendo relevancia como canales de venta.

The CIU indica que en términos de ingresos por canal de venta, se registró una recomposición relevante del mercado. Mientras que en 2022 los operadores concentraban cerca del 75% de las ventas de equipos, para 2025 su participación se redujo a 59%, en tanto que los distribuidores incrementaron su peso hasta 41%.

Este desplazamiento se debe al fortalecimiento de alternativas como retail, e-commerce y distribuidores independientes frente a consumidores que buscan condiciones más competitivas en precio, mayor diversidad de oferta y esquemas de financiamiento más flexibles por parte de los distribuidores, detalló la consultora.

El lanzamiento de este e-commerce también surge en un momento en que la categoría de electrónicos, que incluye computadoras, tablets y celulares, está subiendo posiciones en el top cinco de categorías con más ventas en línea.

El estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) previo a la temporada de descuentos Hot Sale mostró a la categoría de electrónicos en el primer lugar de intención de compra, por encima de moda; audio, televisión y video; viajes y transporte; y belleza y cuidado personal.

En un comunicado, Carla González, vicepresidenta y directora general de canales no presenciales en AT&T México, comentó: “AT&T Market forma parte de nuestra evolución para ofrecer más alternativas de valor alrededor de nuestro negocio principal: la conectividad. A través de esta experiencia, reforzamos nuestro compromiso de innovar continuamente y de ofrecer soluciones que se adapten a las necesidades de nuestros usuarios”.

Con este lanzamiento, AT&T México busca ofrecer soluciones cada vez más alineadas con el estilo de vida de sus clientes, así como ofertas y descuentos. En un entorno donde comprar en línea ya es más frecuente, el 17.7% de las ventas totales del retail ya son online, de acuerdo con la AMVO.

Según su Estudio de Venta Online 2026, el e-commerce retail mexicano alcanzó MXN $941 mil millones de pesos en 2025; esto significa un crecimiento de 19.2% anual frente a 2024.