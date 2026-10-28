José Antonio Fernández Garza-Lagüera, CEO de Femsa, en una unidad de Bara.

FEMSA intensificará la expansión de Bara, su cadena de tiendas de descuento duro (hard discount) en México, durante 2027, en una estrategia para ganar terreno en el mercado de productos básicos, donde compite con jugadores como Tiendas 3B.

Durante una conferencia con analistas, los directivos de FEMSA anticiparon que abrirán más establecimientos de Bara en 2027 que en 2026 y que probablemente superarán el objetivo de inaugurar una tienda diaria.

“Prometimos una tienda al día y probablemente superaremos ese ritmo”, dijo José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de FEMSA.

El directivo reconoció que Bara todavía necesita ampliar su oferta para cubrir categorías en las que otros participantes del mercado ya tienen presencia.

“Aún necesitamos simplificar parte del portafolio y cubrir ciertas categorías que Bara no cubre”, explicó.

De acuerdo con el reporte financiero, Bara cerró el periodo con 898 unidades, tras incorporar 112 tiendas durante el trimestre. En contraste, Tiendas 3B, uno de los principales participantes del segmento de descuento en México, reportó un total de 3,624 establecimientos en el país.

FEMSA fortalece las marcas propias de Bara

La estrategia de crecimiento de Bara no se limita a la apertura de tiendas. FEMSA busca fortalecer su propuesta de valor mediante el desarrollo de marcas propias, una selección más eficiente de productos y mejoras en su infraestructura de abastecimiento.

Martín Arias, director financiero de FEMSA, destacó los avances en categorías como galletas, helados y papas fritas, además de los esfuerzos para ampliar la oferta de productos disponibles en las tiendas.

La compañía también busca retirar artículos que agregan complejidad a la operación sin aportar suficiente valor al consumidor, con el objetivo de simplificar el catálogo y mejorar la eficiencia de las unidades.

La rentabilidad es otro componente central de la estrategia. Los directivos señalaron que las tiendas de Bara están alcanzando más rápidamente el punto de equilibrio operativo, lo que permite reducir el tiempo necesario para cubrir las pérdidas iniciales y facilita la expansión.

Fernández Garza-Lagüera también destacó la complementariedad entre Bara y OXXO, particularmente en Monterrey, donde ambos formatos pueden operar en zonas cercanas y atender distintas necesidades de consumo.

“Si bien ambas venden cerveza o tabaco, Bara vende mucho más papel higiénico, productos de limpieza para el hogar, champús y otros artículos en los que OXXO no destaca”, dijo el directivo ante analistas.

“Nos encanta esta evolución multiformato y estamos muy entusiasmados con el futuro de Bara”, agregó.

OXXO mantiene meta de abrir 1,000 tiendas en 2027

FEMSA mantiene su objetivo de abrir alrededor de 1,000 tiendas netas nuevas de OXXO en México durante 2027, luego de quedarse por debajo de esa meta en 2026, de acuerdo con lo expuesto por el director general de la compañía.

En paralelo, el plan de FEMSA también contempla impulsar las ventas de OXXO mediante una mayor participación de los alimentos preparados (food service).

La compañía tiene la ambición de triplicar el peso de esta categoría en OXXO México, con una oferta enfocada en café, desayunos rápidos y alimentos para consumo inmediato.

“Estoy impulsando al equipo para que adopte la ambición de triplicar nuestra participación de alimentos preparados”, señaló Fernández Garza-Lagüera durante la conferencia con analistas.

Los directivos identificaron oportunidades para desarrollar esta categoría al comparar el desempeño de OXXO México con las operaciones de FEMSA en Perú, Chile y Colombia, donde la participación de los alimentos preparados es considerablemente mayor.