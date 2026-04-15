¿Has pedido un préstamo para pagar otros créditos? No estás solo, esta es la realidad de dos de cada tres mexicanos que acuden a las plataformas de crowdfunding en el país, de acuerdo con el reporte más reciente de Prestadero. Durante 2025, el 66.09% del monto de créditos liberados en plataformas de financiamiento entre personas en México se destinó a la consolidación de deudas, reflejando que los usuarios recurren cada vez más al crédito para cubrir compromisos financieros previos, de acuerdo con el Reporte Anual 2025 de Prestadero. En total, durante el año se otorgaron 1,672 créditos por un monto de MXN $188 millones, mientras que el acumulado histórico alcanzó los MXN$ 1,259 millones, en un contexto de crecimiento sostenido del modelo de préstamos entre personas (P2P). Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero.com, señaló que este análisis permite entender la evolución del crédito en el país. “A través de este análisis, que visualiza la situación del crédito entre personas en México, buscamos ilustrar nuestro crecimiento y aportar información valiosa que no suele estar disponible al público”, afirmó. El reporte evidenció un cambio relevante en el destino del financiamiento: mientras la consolidación de deuda concentró el 42.54% de las solicitudes, otros rubros como negocio y automóvil registraron una caída en su participación, lo que apuntó a un menor uso del crédito para actividades productivas. Este comportamiento sugiere que, en un entorno de presión financiera, los usuarios priorizan estabilizar sus finanzas personales antes que invertir o emprender. En este contexto, Obregón destacó el crecimiento de la plataforma y su alcance. “Nuestra plataforma superó un monto acumulado entregado de MXN $1,259 millones, consolidó una comunidad de más de 14,725 inversionistas activos y un millón de usuarios registrados”, indicó. A pesar de este cambio en el uso del crédito, los indicadores financieros se mantuvieron sólidos, con una cartera vencida de 2.30% a febrero de 2026 y una tasa de interés promedio de 23.93%. El análisis mostró que el 71.32% de las solicitudes provinieron de empleados, mientras que los trabajadores independientes representaron el 27.36%, aunque con mayores niveles de morosidad. En términos de género, los hombres concentraron el 67.82% de los créditos, pero la participación femenina creció hasta 32.18%, un avance de 10 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Además, el 93.3% del monto liberado se concentró en personas con estudios medios y superiores, lo que evidenció que incluso perfiles con mayor nivel educativo recurren al crédito para enfrentar sus compromisos financieros. A nivel regional, el Estado de México y la Ciudad de México concentraron la mayor parte de las solicitudes y créditos liberados, consolidándose como los principales mercados para este tipo de financiamiento. En paralelo, la plataforma alcanzó 14,725 inversionistas activos, un crecimiento de 3% anual, con un rendimiento neto promedio de 20.60%, superior al 19.6% registrado en 2024. Sobre el desempeño del modelo, Obregón concluyó: “Estos resultados reflejan la confianza que miles de personas han depositado en el modelo P2P en México. Nuestro objetivo es seguir democratizando el acceso al crédito y a la inversión”. De esta manera, aunque el financiamiento entre personas mantuvo su crecimiento en México, el destino de los recursos dejó ver un cambio de fondo: el crédito se utiliza cada vez más como una herramienta para “tapar baches” financieros, en lugar de impulsar nuevas oportunidades.