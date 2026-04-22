A partir de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará las normas para evitar que empresas o prestadores de servicios condicionen la emisión de facturas electrónicas a la entrega de la Constancia de Situación Fiscal (CSF). Esta medida busca proteger a los contribuyentes y frenar las prácticas indebidas durante el proceso de facturación. La prohibición está respaldada por el Código Fiscal de la Federación, el cual establece como infracción exigir la CSF o la Cédula de Identificación Fiscal para emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). En este sentido, el organismo fue claro al advertir que ningún contribuyente está obligado a presentar documentos adicionales a los datos mínimos que exige la ley para obtener su factura. Las consecuencias para quienes incumplan esta disposición son severas. Las multas pueden ir de 21,420 a 122,440 pesos por cada caso detectado. Además, si hay reincidencia, la autoridad puede ordenar la clausura temporal del establecimiento, que puede durar entre tres y quince días, dependiendo de la gravedad. Con estas acciones, el organismo fiscal busca garantizar que los usuarios no enfrenten requisitos injustificados. De acuerdo con la normativa vigente, los únicos datos necesarios para emitir un CFDI son: Aunque este documento contiene información fiscal relevante, esos datos pueden proporcionarse sin necesidad de mostrar el documento. El correo electrónico, por su parte, es opcional. Si el contribuyente necesita actualizar su información fiscal, debe hacerlo ante el SAT por sus canales oficiales. El SAT habilitó varias vías para reportar estas prácticas: Para levantar una queja, se recomienda incluir datos como el nombre del negocio, fecha, descripción del hecho y, si es posible, pruebas. La autoridad garantiza confidencialidad y seguimiento a cada caso.