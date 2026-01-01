Carlos Slim se mantuvo como el mexicano con mayor riqueza a nivel global.

Los poseedores de las mayores fortunas en México seguramente entonaron el clásico colombiano “Yo no olvido el año viejo”, ya que 2025 les dejó en conjunto una suma adicional de más de u$s 70,000 millones a sus alforjas.

Así, Carlos Slim, Germán Larrea, Alejandro Baillères, María Asunción Aramburuzabala y Ricardo Salinas Pliego llegaron a una fortuna combinada de u$s 202,950 millones, de acuerdo con datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg. La cifra, que representa casi el valor de mercado de la Bolsa de Valores de Colombia o de Luxemburgo, incluye u$s 70,590 millones añadidos este año para estas personas.

Aunque el año estuvo marcado por el auge de la inteligencia artificial y la volatilidad en los mercados financieros, los empresarios mexicanos con mayor alcance económico lograron capitalizar la diversificación de sus negocios, con exposición a sectores como energía, telecomunicaciones, minería, transporte, infraestructura, comercio y servicios financieros.

Slim refuerza su liderazgo

Carlos Slim se mantuvo como el mexicano con mayor riqueza a nivel global. Al cierre de 2025, su fortuna alcanzó los u$s 112,000 millones de dólares, frente a los 79,200 millones con los que inició el año, lo que implicó un aumento de 32,800 millones de dólares.

El empresario, propietario de América Móvil, llegó incluso a tocar un máximo de u$s 118,000 millones en noviembre, impulsado por una mayor actividad en sus negocios energéticos y de infraestructura.

En septiembre, Grupo Carso —con presencia en los sectores comercial, industrial, infraestructura y energía— anunció la obtención del contrato de obra pública más grande adjudicado en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto contempla el diseño y construcción de 111 kilómetros del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, por un monto superior a MXN $27,451 millones.

Al tercer trimestre del año, el conglomerado reportó una caída de 5.8% en ingresos; no obstante, la compañía destacó que Zamajal, su subsidiaria de proyectos energéticos, compensó parcialmente la desaceleración en infraestructura y construcción.

Larrea capitaliza el rally de los metales

En la segunda posición se ubicó Germán Larrea, propietario de Grupo México, Grupo México Transportes y accionista controlador de Cinemex, con una fortuna de u$s 33,300 millones, lo que representó un incremento de 26,600 millones durante el año.

El principal motor fue el negocio minero, beneficiado por el rally del cobre, que acumuló una ganancia superior a 40% en 2025, así como por el avance del oro y la plata. Al cierre de septiembre, la división minera reportó ingresos por u$s 10,334 millones, impulsados por mayores volúmenes de venta de molibdeno, plata y zinc, además del incremento en los precios internacionales de los metales.

La división de transportes registró ventas por u$s 2,500 millones, mientras que infraestructura reportó ingresos netos por 496 millones, una caída de 13.9% anual, atribuida a la suspensión de cuatro plataformas por parte de Pemex y a un efecto cambiario adverso.

Baillères y el impulso de los metales preciosos

Alejandro Baillères, dueño de Grupo BAL, se mantuvo en la tercera posición, con una riqueza de u$s 14,300 millones, cifra 8,000 millones superior a la registrada al inicio de 2025.

Al cierre de septiembre, Industrias Peñoles reportó ingresos por u$s 5,855 millones, un aumento de 23% anual, apoyado por el sólido desempeño de los metales preciosos. En 2025, el oro acumuló un retorno superior a 63%, mientras que la plata avanzó cerca de 140%.

Un perfil de inversionista

En la cuarta posición se ubicó María Asunción Aramburuzabala cuya fortuna cerró el año en u$s 9,180 millones, un incremento de 1,010 millones frente al inicio de 2025.

De acuerdo con Bloomberg, su patrimonio es administrado a través de Tresalia, la firma de inversión que fundó junto con su madre y su hermana, tras la venta de la participación familiar en Grupo Modelo, productor de la cerveza Corona.

Salinas Pliego, entre recuperación y controversia

El quinto lugar fue ocupado por Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y Grupo Elektra, cuya fortuna ascendió a u$s 5,570 millones de dólares, 2,180 millones más que al inicio del año.

El empresario regresó al listado de multimillonarios de Bloomberg —en la posición 494— luego de haber salido en agosto, afectado por las pérdidas de Grupo Elektra y una serie de eventos adversos, entre ellos los conflictos legales por el pago de impuestos al Gobierno de México.

No obstante, Banco Azteca y Totalplay mantienen una percepción positiva entre analistas, quienes destacan su participación de mercado y la resiliencia de sus modelos de negocio.