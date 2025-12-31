El valor del mercado del cobre en México podría llegar a 4,900 millones de dólares en 2034.

Los productores mexicanos de cobre están registrando mayores ganancias e intensificando sus planes de expansión, a medida que la subida mundial de los precios del metal rojo remodela el panorama minero del país.

Y con diferencias entre la cotización de los futuros del cobre en Nueva York y Londres, entre las ganadoras globales se cuentan gigantes locales como Grupo México, Peñoles y Frisco, tres de las consideradas Tier 1 en la minería mexicana.

La cotización del cobre en el London Metal Exchange alcanzó este lunes (29 de diciembre) los u$s 12,260 por tonelada métrica, un salto considerable desde los u$s 8,700 con los que abrió 2025, un avance de más de 40%. Un fenómeno similar se vio en el COMEX de Nueva York, en donde los futuros de cobre a fines de este mes también crecieron más de 40%.

Auge metalero impulsa a Grupo México

La división minera del conglomerado GMéxico, que incluye la empresa minera de cobre dominante en el país, es la clara ganadora en el mercado, una situación que fue confirmando trimestre a trimestre, de acuerdo con sus reportes financieros. Al fin del primer trimestre de 2025, un aumento hasta el momento de 18% en los precios del cobre en Nueva York le redituó un aumento de 17 % en su ganancia del periodo, con casi u$s 1110 millones.

Al segundo trimestre, registró ingresos acumulados de u$s 6670 millones, un 7.3% más que el año anterior, gracias en gran medida al aumento de los precios de los metales. Ya para el tercer trimestre, la división minera sumó ingresos por u$s 10,330 millones, un aumento del 9.6 % con respecto a 2024, impulsado por el aumento de los volúmenes de ventas de cobre, así como de otros metales, incluyendo molibdeno, plata y zinc.

En sus reportes, la empresa afirma que los bajos niveles de existencias mundiales de cobre y el déficit de suministro previsto para 2025 respaldan los precios, lo que le da margen para financiar grandes proyectos con el flujo de caja operativo en lugar de recurrir a deuda adicional.

En una nota reciente sobre GMéxico, la gestora de fondos australiana PM Capital escribió que “Grupo México ha contribuido de manera significativa al rendimiento de este año, en un contexto de subida del precio del cobre y de reevaluación por parte del mercado del valor estratégico de este metal, en un entorno en el que la desacoplamiento económico mundial, la seguridad de los productos básicos y la escasez de recursos (se están) convirtiendo en prioridades cada vez más importantes”.

Mineras pequeñas se benefician de la tendencia al alza

Minera Frisco, de Carlos Slim, se apuntó un uno-dos con el alza en los precios del cobre y un incremento en su producción en operaciones clave, como la que mantienen el San Francisco del Oro, Chihuahua, con explotaciones de cobre, oro y plata (dos metales que también tuvieron cotizaciones al alza en el año).

Por su parte, Industrias Peñoles, de Grupo Bal, si bien se benefició del alza en precios de metales como el oro y la plata, no tuvo tanta suerte en el cobre pues su producción se redujo en el año, lo que le impidió aumentar sus ganancias en este rubro.

De acuerdo con proyecciones de la empresa, en 2025 la producción de cobre caerá alrededor de un 17% interanual en concentrados y más de un 20 % en cátodos debido a la menor graduación del mineral y a la reducción de la molienda y extracción en varias unidades.

El prospecto

La industria mexicana del cobre, liderada por empresas que cotizan en bolsa y otras productoras de menor relieve, se prepara para un mercado en jauja que podría pasar, con las tendencias actuales, de un valor de u$s 2,800 millones en 2025 a casi u$s 4,900 millones en 2034, impulsado por la escasez de la oferta mundial y la demanda de electrificación, según cálculos de Research and Markets.