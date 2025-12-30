Para la minera mexicana, la transacción representa un movimiento estratégico para diversificar su portafolio de activos y fortalecer su exposición al oro.

En esta noticia Fresnillo con más exposición al oro

Fresnillo, minera controlada por Grupo BAL, avanza en la adquisición de la canadiense Probe Gold, una operación que marcaría su entrada estratégica al mercado minero de Canadá. La compañía espera que la transacción sea sometida a votación en la Asamblea de Accionistas de la canadiense durante 2026.

De acuerdo con un documento publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el cierre de la operación —valuada en aproximadamente 780 millones de dólares canadienses, (u$s560 millones de dólares)— se prevé para el primer trimestre del próximo año, sujeto a las aprobaciones regulatorias y corporativas correspondientes.

A finales de octubre, Fresnillo anunció su intención de adquirir el 100% de las acciones ordinarias en circulación de la emisora canadiense mediante un plan de acuerdo bajo la legislación de Quebec.

Fresnillo con más exposición al oro

Para la minera mexicana, la transacción representa un movimiento estratégico para diversificar su portafolio de activos y fortalecer su exposición al oro en una de las jurisdicciones mineras más estables del mundo.

Según una presentación dirigida a inversionistas, Probe Gold cuenta con un campamento minero altamente prolífico en Val-d’Or, Quebec, una región con amplia tradición aurífera, mano de obra especializada e infraestructura ya desarrollada, factores que reducen los riesgos operativos y los costos de entrada.

El portafolio de la empresa canadiense incluye activos de alto valor estratégico, entre ellos el Novador Gold Project, del cual es propietaria al 100%, así como el proyecto Detour Quebec, que integra participaciones en los joint ventures La Peltrie y Gaudet Fenelon, además de las propiedades Detour Quebec Main y North.

Fresnillo estima que, con esta adquisición, podría generar rendimientos significativos, dado que el conjunto de activos tendría un potencial de hasta 10 millones de onzas de oro, de las cuales cerca de 8 millones corresponderían a su proyecto insignia Novador.

La operación se da en un contexto favorable para el sector de metales preciosos. En los últimos meses, el mercado ha registrado un rally que llevó a los precios a nuevos máximos históricos, con retornos acumulados de 65.3% en el oro, 166% en la plata, 38% en el cobre y 136% en el platino, de acuerdo con datos de Investing.

La transacción sería financiada con recursos propios de la compañía, principalmente con el efectivo disponible, que ascendía a u$s1,800 millones de dólares al cierre del primer semestre de 2025. El acuerdo contempla además una cláusula que otorga a Fresnillo el derecho de igualar cualquier oferta superior que pudiera presentar un tercero antes del cierre, lo que podría modificar el monto final de la contraprestación.

En términos financieros, la minera mexicana llega fortalecida a esta operación. Durante el primer semestre del año, Fresnillo reportó un incremento de 30.1% en ingresos, hasta 1,938 millones de dólares, y un crecimiento de 102% en el flujo operativo, que alcanzó los 1,102 millones de dólares, de acuerdo con su último reporte financiero.