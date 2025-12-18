Checa a continuación todos los detalles al respecto, y cómo puedes inscribirte para obtener una parte.

Carlos Slim Helú, uno de los empresarios más influyentes del mundo, volverá a repartir parte de su fortuna a través de programas que ya beneficiaron a más de 800,000 mexicanos.

La iniciativa se llevará a cabo mediante becas y apoyos educativos, impulsados por la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex Telcel, con foco en estudiantes de distintos niveles.

En los últimos días, el tema generó interés y dudas sobre si se trata de una entrega directa de dinero. Sin embargo, los apoyos funcionan bajo esquemas formales, con requisitos específicos y procesos de registro oficiales. Checa a continuación todos los detalles al respecto, y cómo puedes inscribirte para obtener una parte.

Por qué Carlos Slim repartirá parte de su fortuna y cómo busca hacerlo

Carlos Slim ha sostenido durante décadas que la educación y la capacitación son las herramientas más efectivas para generar movilidad social. Bajo esa premisa, el empresario decidió destinar parte de su fortuna a programas estructurados que permitan ampliar oportunidades , en lugar de realizar transferencias directas de dinero sin seguimiento.

La estrategia se canaliza a través de la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex Telcel, que concentran sus esfuerzos en becas educativas, acceso a tecnología, conectividad y formación académica. El objetivo es acompañar a los beneficiarios durante su trayectoria educativa y profesional, con apoyos sostenidos en el tiempo.

De esta manera, los recursos llegan principalmente a estudiantes con buen desempeño académico y a sectores con menor acceso a herramientas digitales. Según datos de las propias fundaciones, este modelo ya permitió beneficiar a más de 800,000 mexicanos en distintos niveles educativos.

Requisitos para acceder a los apoyos y cómo registrarte paso a paso

Para acceder a los beneficios que impulsan las fundaciones de Carlos Slim es necesario cumplir con ciertos requisitos y realizar el registro únicamente por vías oficiales:

Ser estudiante activo de nivel medio superior, superior o posgrado, según el programa.

Contar con un promedio académico mínimo establecido en la convocatoria.

Presentar documentación personal y escolar vigente.

Cumplir con los plazos de inscripción definidos por cada convocatoria.

Para registrarte y participar en los programas debes

Consultar las convocatorias oficiales de la Fundación Carlos Slim o Fundación Telmex Telcel. Realizar el registro en línea a través de los portales habilitados o mediante tu institución educativa. Completar correctamente los formularios y subir la documentación solicitada. Dar seguimiento al proceso y a los resultados publicados por las fundaciones.

Desde las organizaciones recomiendan no confiar en enlaces externos o publicaciones en redes sociales que prometan dinero inmediato, ya que los apoyos solo se otorgan a través de programas formales y verificados.