Barclays inició cobertura de Sigma Foods con una recomendación de “Overweight” con un precio objetivo de MXN$21 por acción, lo que implica un potencial de alza de 34.3% respecto al cierre del 22 de junio. Lo anterior respaldado por los esfuerzos de la empresa por ampliar oferta cuota de mercado y ante la favorable posición que mantienen los embutidos y productos lácteos.

Tras el anuncio, las acciones de Sigma Foods aumentaron 4.31% a MXN$16.19 por unidad, aunque registró un máximo MXN$16.24 por título, de acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, anotando su mejor jornada desde octubre de 2025 cuando cerró con un alza de 4.7%.

La firma considera que la productora mexicana de alimentos está bien posicionada para capitalizar una creciente demanda global de proteínas, una tendencia que podría impulsar sus ventas, márgenes y generación de flujo de efectivo en los próximos años.

Los analistas señalaron que el consumo de alimentos ricos en proteína continúa acelerándose a nivel mundial conforme las tendencias de salud y bienestar ganan relevancia entre los consumidores. Barclays estima que la demanda global de proteína podría aumentar más de 35% durante los próximos cinco años.

“La empresa se está posicionando para impulsar un mayor crecimiento del volumen en México y EE.UU., lo que le ayudará a superar al mercado general de productos de gran consumo”, escribieron los analistas.

Reconfiguración para detonar valor

Sigma, que comercializa productos cárnicos procesados, quesos, yogures y otros alimentos bajo marcas como Fud y Yoplait, cuenta con exposición tanto a proteínas animales como lácteas, una combinación que Barclays considera una ventaja frente a otros competidores enfocados únicamente en carne.

El banco también explicó que la salida de Sigma del negocio de producción de cerdos en Europa y su mayor enfoque en productos de valor agregado ayudarán a reducir la volatilidad de resultados y a mejorar la rentabilidad de manera más sostenible.

Para 2026, el banco estima ingresos por u$s9,887 millones, un crecimiento de 6.6% anual, mientras que el EBITDA aumentaría 9.5% hasta u$s1,095 millones, con una expansión gradual de márgenes durante los próximos años.

No obstante, Barclays advirtió que Sigma enfrenta riesgos asociados a la volatilidad en materias primas como cerdo, pavo y lácteos, además de posibles retrasos en proyectos de expansión o una desaceleración del consumo que afecte la demanda de sus productos.

Al cierre del primer trimestre de 2026, Sigma reportó ingresos por MXN$41,654 millones, cifra que representó una contracción de 2%; en tanto que la utilidad neta se contrajo 69% a MXN$1,222 millones, de acuerdo con el documento financiero.

Sigma y el efecto mundial

Barclays también ve un entorno favorable para Sigma en Norteamérica en los próximos años, impulsado por eventos de gran escala como el Mundial de 2026, que se celebrará en México, EE.UU. y Canadá.

La empresa ha destinado más de la mitad de sus inversiones de crecimiento a ampliar capacidad en México y EE.UU., mercados donde el banco anticipa una demanda sostenida de productos de proteína y alimentos preparados. El aumento en el flujo de visitantes y el consumo asociado a la fiesta deportiva podría representar un impulso adicional para categorías como carnes procesadas, quesos, snacks y productos listos para consumir.

Los analistas consideran que estas inversiones permitirán a Sigma capturar una mayor participación de mercado en la región al tiempo que se beneficia de tendencias estructurales de consumo favorables para la industria de proteínas.